Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren öğretmenin cenazesi defnedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren öğretmenin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren öğretmenin cenazesi defnedildi

6 saat önce

Tarsus ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tarsus Şehit Fazlı Kalaycı Ortaokulu öğretmeni Mustafa Kızıl'ın naaşı toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren öğretmenin cenazesi defnedildi, System.String[]

Tarsus ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tarsus Şehit Fazlı Kalaycı Ortaokulu öğretmeni Mustafa Kızıl'ın naaşı toprağa verildi.

Yaklaşık bir aydır yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören ve durumu ağırlaşınca önceki gün Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen 38 yaşındaki Kızıl, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kızıl'ın cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Mustafa Kızıl, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:00 Kaynak: AA
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