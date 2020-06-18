Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis, Hatay?da toprağa verildi
ANTALYA'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Deliağa (46), Hatay'da düzenlenen törenin ardından son yolculuğa uğurlandı.
ANTALYA'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Deliağa (46), Hatay'da düzenlenen törenin ardından son yolculuğa uğurlandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve yaklaşık 1 yıl önce kanser teşhisi koyulan, 21 yıllık polis memuru Mehmet Deliağa, tedavi gördüğü hastanede ciğerlerindeki rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Hastane morgundan alınan Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önüne getirildi. Deliağa için burada düzenlenen törene Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile meslektaşları ve yakınları katıldı. Törenin ardından polis memuru Mehmet Deliağa'nın cenazesi, dün toprağa verilmek üzere Hatay'ın Antakya ilçesine getirildi. Deliağa için Antakya Mezarlığı'nda bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazede İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile Deliağa ailesi ve yakınları yer aldı.Mehmet Deliağa'nın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 04:39 Kaynak: DHA
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