Tedavi gördükleri için karne almaya gidemeyen öğrencilere polis sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tedavi gördükleri için karne almaya gidemeyen öğrencilere polis sürprizi - Son Dakika

Tedavi gördükleri için karne almaya gidemeyen öğrencilere polis sürprizi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polisler, tedavi gördükleri için karne almaya gidemeyen 5 öğrencinin karnesini alıp hastaneye götürerek sürpriz yaptı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polisler, tedavi gördükleri için karne almaya gidemeyen 5 öğrencinin karnesini alıp hastaneye götürerek sürpriz yaptı.

Sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen 5 ilkokul öğrencisini tespit eden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ailelerin de onayı ile karnelerini okullarından alıp Elbistan Devlet Hastanesine geldi. Hastanenin çocuk servisini ziyaret eden polisler, öğrencilere karnelerini verdi.

Beklemedikleri anda karne ve hediyelerini alan öğrencilerin mutlu oldukları görüldü.

Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Bilal Tekbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede tedavi gören öğrencileri sevindirmek istediklerini söyledi.

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Enes Kin ise karne almaya gidemediği için çok üzüldüğünü ancak polis ağabeylerinin karnesini getirince çok mutlu olduğunu belirterek kendisinin de büyüyünce polis olmak istediğini söyledi.

Polislere sürprizden dolayı teşekkür eden anne Döne Kin de bu saate kadar karnesini alamadığı için üzgün şekilde bekleyen oğlunun polis ağabeylerinin karnesini getirdiklerini görünce çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu belirtti.

Tedavi gördükleri için karne almaya gidemeyen öğrencilere polis sürprizi

Kahramanmaraş, Elbistan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:52 Kaynak: AA
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