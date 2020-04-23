Tedavi gören çocuklara hamburger ve kurabiyeli kutlama - Son Dakika

Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda unutulmadı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklar için hazırlık yapıldı.

Tedavi gören çocuklara, ATM Sağlık ve ISS tarafından nötropenik olarak hazırlanan hamburger ve kurabiyeler ikram edildi.

Hastane personeli palyaço kıyafeti giyip, şarkılar eşliğinde çocukların odalarına girdi ve özel olarak hazırladıkları yiyecekleri ikram etti.

Balonlar ve hediyelerinde verildiği çocuklar, karşılarında palyaço kıyafeti giymiş ellerinde balonlar olan sağlık personelini görünce mutluluklarını gizleyemedi.

Ayrıca gün içerisinde Çocuk Acil Servisine ayaktan müracaat eden çocuklara da balon ve hediyeler dağıtıldığı kaydedildi.