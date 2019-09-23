Son Dakika Haberleri: Tedavi gören göçmen: yunan polisi bize yemek vermedi ve sürekli dövdü
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Tedavi gören göçmen: yunan polisi bize yemek vermedi ve sürekli dövdü

38 dakika önce

Tedavi gören göçmen: Yunan polisi bize yemek vermedi ve sürekli dövdüEDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde 1'nci derece askeri yasak bölgede yakalanan 2 yaralı Pakistanlı göçmenden biri taburcu olurken diğerinin tedavisi sürüyor.

Tedavi gören göçmen: Yunan polisi bize yemek vermedi ve sürekli dövdü

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde 1'nci derece askeri yasak bölgede yakalanan 2 yaralı Pakistanlı göçmenden biri taburcu olurken diğerinin tedavisi sürüyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 1'nci derece askeri yasak bölgede, Meriç Nehri kıyısında yaralı ve bitkin halde bulunan Pakistanlı Ali Riza, (36) Ali Murtaza, (22) çağrılan ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 3 gündür tedavi gören ve yaraları iyileşen Ali Murtaza taburcu olurken, diğer yaralı Pakistanlı Ali Rıza'nın tedavisi sürüyor. Yunan polisinin işkence yaparak Türkiye'ye botla zorla gönderdiğini söyleyen Ali Rıza, yaşadıklarını unutamıyor.

'DEMİRLE DÖVDÜLER'

Yunan polisinin bir kampa götürüp günlerce işkence yaptığını anlatan evli 4 çocuk babası Pakistanlı Ali Rıza, "Yaklaşık 5 ay önce Türkiye'ye geldim. İstanbul'da son ütücü olarak bir atölyede çalıştım. Biraz para biriktirip Almanya'ya gitmek için Yunanistan'a kaçak geçtim. Burada Yunan polisi bizi yakaladı. Daha sonra beni ve arkadaşım Ali Murtaza'yı kampa götürdü. Orası çok kötü bir yerdi. Burada 3-4 gün kaldık. Bize yemek vermediler ve sürekli dövdüler. Ayaklarıma demirle vurarak dövdüler. Yüremiyor ve öyle halsiz yatıyordum. Daha onra bizi bir bota bindirip Türkiye'ye attılar. Türk askerleri bizi karşıladı ve yemek verdi. Türkiye'de bizi çok iyi davrandılar. Ben öleceğimi düşündüm, hayatta kaldığım için şanslıyım. Türkiye'de 1 yıl çalışıp Pakistan'a ailemin yanına döneceğim."dedi. Diğer yaralı Ali Murat tedavisinin ardından taburcu edilirken Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Tedavi gören göçmen: yunan polisi bize yemek vermedi ve sürekli dövdü

Uzunköprü Devlet Hastanesi, Uzunköprü, Türkiye, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:40 Kaynak: DHA
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