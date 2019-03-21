Tedavi Gören Polis Memuru Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Turgay Zeren, hayatını kaybetti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü
Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Turgay Zeren, hayatını kaybetti.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Zeren için Samsun Emniyet Müdürlüğü
önünde tören düzenlendi.
Törene, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz
, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Hasan Kıdıl ile Zeren'in meslektaşları katıldı.
Zeren'in cenazesi, törenin ardından memleketi Amasya
'ya gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:28 Kaynak: AA
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