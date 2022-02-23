DİYARBAKIR - Tedavi için geldiği Diyarbakır'da kilo vererek sağlığına kavuştu - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Tedavi için geldiği Diyarbakır'da kilo vererek sağlığına kavuştu

23.02.2022 13:27

İstanbul'da yaşayan ve 162 kilo olan Cazım Yıldız, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan obezite cerrahisiyle 15 günde 18 kilo vermeyi başardı.

İstanbul'da yaşayan ve 162 kilo olan Cazım Yıldız, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan obezite cerrahisiyle 15 günde 18 kilo vermeyi başardı.

İstanbul'da yaşayan 7 çocuk babası 39 yaşındaki Cazım Yıldız, rahatsızlığından dolayı kilolarından kurtulmak için obezite cerrahisi yaptırmaya karar verdi.

İstanbul'da gittiği hastanede kendisine 2 yıl sonra için gün verilince sosyal medyada yaptığı araştırmada Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena'ya ulaştı.

Asena'nın daveti üzerine Diyarbakır'a gelen Yıldız, tetkikleri ardından 15 Ocak'ta 2,5 saat süren operasyonla ameliyat oldu. Yıldız, hastanede 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ameliyatının ardından kontrol için Diyarbakır'a gelen Yıldız, 15 gün içinde 18 kilo vermenin mutluluğunu yaşadı.

Yıldız, AA muhabirine, 20 yıl önce şişmanlamaya başladığını belirterek, kilolarından kurtulmak için ameliyat olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da ameliyatının başarılı geçtiğini ifade eden Yıldız, "Kilo verince rahatladım. Çok mutluyum. Bu hastanede yeniden hayata bağlandım. Diyet programı verdiler. Şu anda bir sıkıntım yok." dedi.

Başhekim Asena ise Yıldız'ın sosyal medyadan kendisine ulaştığını aktararak, hastanın hedefinin ileriki dönemlerde 80-90 kiloya düşmek olduğunu ifade ederek, "Kilolarından kurtulan hasta hayatını konforlu bir şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Genel Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Şeref Dokçu da mide küçültme ve mide botoksu ameliyatlarını başarılıyla yaptıklarını söyleyerek, "Hastalarımıza burada yardımcı olduğumuz için mutluyuz. Obezite ameliyatları estetik amaçlı yapılmıyor. Gerçekten sağlık sorunu olduğu için yapıyoruz. Yıldız, 6 ay içinde ideal kilosu olan yaklaşık 80-90 kiloya gelecek." sözlerine yer verdi.

DİYARBAKIR - Tedavi için geldiği Diyarbakır'da kilo vererek sağlığına kavuştu
DİYARBAKIR - Tedavi için geldiği Diyarbakır'da kilo vererek sağlığına kavuştu
DİYARBAKIR - Tedavi için geldiği Diyarbakır'da kilo vererek sağlığına kavuştu
DİYARBAKIR - Tedavi için geldiği Diyarbakır'da kilo vererek sağlığına kavuştu
DİYARBAKIR - Tedavi için geldiği Diyarbakır'da kilo vererek sağlığına kavuştu
DİYARBAKIR - Tedavi için geldiği Diyarbakır'da kilo vererek sağlığına kavuştu
DİYARBAKIR - Tedavi için geldiği Diyarbakır'da kilo vererek sağlığına kavuştu
DİYARBAKIR - Tedavi için geldiği Diyarbakır'da kilo vererek sağlığına kavuştu

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Cazım Yıldız, Diyarbakır, İstanbul, Obezite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Tedavi için geldiği Diyarbakır'da kilo vererek sağlığına kavuştu - Son Dakika


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