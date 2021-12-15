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Tedavi için gittiği hastanede hastayı telle boğmaya çalıştı, 20 yılla yargılanıyor - Son Dakika

Tedavi için gittiği hastanede hastayı telle boğmaya çalıştı, 20 yılla yargılanıyor

15.12.2021 11:16
Tedavi için gittiği hastanede hastayı telle boğmaya çalıştı, 20 yılla yargılanıyor

BOLU'da hükümlü bulunduğu cezaevinden tedavi için gittiği hastanede başka bir hastayı telle boğmaya çalıştığı iddiasıyla hakkında 20 yıl hapis cezası istenen ve yakında dışarı çıkması beklenen Yılmaz Dilsiz için tedbir amaçlı tutuklama kararı verildi.

BOLU'da hükümlü bulunduğu cezaevinden tedavi için gittiği hastanede başka bir hastayı telle boğmaya çalıştığı iddiasıyla hakkında 20 yıl hapis cezası istenen ve yakında dışarı çıkması beklenen Yılmaz Dilsiz için tedbir amaçlı tutuklama kararı verildi. Karara tepki gösteren Dilsiz "Avukat hanım, derhal tutukluluğuma itiraz et" dedi.

Olay, 8 ay önce meydana geldi. Bir suçtan Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Yılmaz Dilsiz, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dilsiz, burada tedavi gören Muhammet Ali Göktaş'ı telle boğmaya çalıştı. Hastane görevlileri, olayı fark ederek Dilsiz'i engelledi. Dilsiz hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'TEL VEYA İP KULLANMADIM'Bolu 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada SEGBİS sistemiyle hakim karşısına çıkan Dilsiz ifadesinde "Kimseyi boğmaya çalışmadım. Muhammed Ali Göktaş'ı da tanımam. Aramızda husumet de yoktur. Aldığım ilaçlardan dolayı ne yaptığımı bilmiyorum. Sadece onun omuzlarından tuttum. Tel veya ip kullanmadım" dedi. Şikayetçi Muhammed Ali Göktaş da "Beraber aynı odada kalırken birden bire saldırdı ve telle boğazımı sıktı. Son anda hastane görevlileri gelip, beni kurtardı. Beni boğmaya çalıştı. Kendisini ben de tanımam" diye konuştu.'İTİRAZ ETSEM NE OLACAK'Mahkeme heyeti, başka bir suç nedeniyle hükümlü bulunan ve yakın zamanda cezaevinden çıkması beklenen Dilsiz hakkında tedbir amaçlı tutuklama kararı verildi.

Karara öfkelenen Dilsiz, avukatına seslenerek "Avukat hanım, derhal tutukluluğuma itiraz et" dedi. Bunun üzerine sanık avukatı "Mahkeme, 17 Aralık 2021'de hakkında karar verecek. İtiraz etsem ne olacak? cevabını verdi. Duruşma, karara bağlanmak üzere 17 Aralık 2021'e ertelendi.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cezaevi, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tedavi için gittiği hastanede hastayı telle boğmaya çalıştı, 20 yılla yargılanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tedavi için gittiği hastanede hastayı telle boğmaya çalıştı, 20 yılla yargılanıyor - Son Dakika
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