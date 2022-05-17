Tedavi için hastaneye giderken kazada yaralandı - Son Dakika
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Tedavi için hastaneye giderken kazada yaralandı

17.05.2022 16:18
Tedavi için hastaneye giderken kazada yaralandı

Samsun'da hasta olduğu için oğlunun aracıyla hastaneye giden yaşlı kadın kazada yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da hasta olduğu için oğlunun aracıyla hastaneye giden yaşlı kadın kazada yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Belediyeevleri Kavşağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Ünye ilçesinden hasta olan annesi Pakize A.'ya Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Merkezine götüren Hasan A. idaresindeki 55 DM 621 plakalı otomobil ile Coşkun Ç. yönetimindeki 55 AED 441 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ'ye ait vidanjör çarpıştı. Kazada, hasta olduğu için oğlu tarafından hastaneye götürülen Pakize A. yaralandı. Yaralı kadın 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

Tedavi için hastaneye giderken kazada yaralandı
Tedavi için hastaneye giderken kazada yaralandı
Tedavi için hastaneye giderken kazada yaralandı
Tedavi için hastaneye giderken kazada yaralandı
Tedavi için hastaneye giderken kazada yaralandı
Tedavi için hastaneye giderken kazada yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Araştırma, Samsun, Canik, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tedavi için hastaneye giderken kazada yaralandı - Son Dakika


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