Son Dakika Haberleri: Tedavi İçin Hastaneye Gidince Göçük Altında Kalmaktan Kurtuldular

Tedavi İçin Hastaneye Gidince Göçük Altında Kalmaktan Kurtuldular

11 dakika önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde, aşırı yağış nedeni ile kerpiç evde göçük yaşandı.

Tedavi İçin Hastaneye Gidince Göçük Altında Kalmaktan Kurtuldular, System.String[]
Siirt'in Şirvan ilçesinde, aşırı yağış nedeni ile kerpiç evde göçük yaşandı. Olay anında tedavi için Siirt merkezdeki bir hastanede bulunan çift, yıkılan evlerinin altında kalmaktan kurtuldu.

Şirvan ilçesi Narlıkaya köyü Tüylüce mezrasında Sevdin Bumin (67) ve Meryem Bumin (56) çiftinin yaşadığı evin bir bölümünde yoğun yağış nedeniyle göçük meydana geldi. Olay anında evde bulunmayan Sevdin ve Meryem Bumin çiftinin tedavi için Siirt Devlet Hastanesi'ne geldiği ve yıkılan evlerinin altında kalmaktan kurtulduğu öğrenildi.

Eşini muayene ettirmek için Siirt'e getirdiğini belirten Sevdin Bumin, evlerinde göçük meydana geldiğini duyduğunu, hastaneye gelmemeleri halinde göçük altında kalacaklarını söyledi. Sevdin Bumin, "Evim şu an yıkılmış. Ben hanımı Siirt'te getirdim, hastaydı onun için Siirt'te kaldık. Evim yıkılmış, ben orada olsaydım ikimizde içinde kalabilirdik. Şuan devletten yardım istiyorum, aşırı yağışlardan dolayı evim yıkılmış, yatacak bir yerim yok. Eniştemin yanına geldim, devletten evimi yapmaları için yardım istiyorum. Hanımla beraber evsiz kaldım, gidecek yerim yok. Hanımın 5 tane şehidi var, devlet ona sahip çıksın. Hanımı Siirt'te hastaneye getirdim eğer biz de orada olmuş olsaydık göçük altında kalacaktık" dedi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:15 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, "Dünya Beşten Büyüktür" Sözünün Patentini Aldı İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller 65 Milyon Euroya Alınan Metrobüsler Kullanılmadan Hurdaya Çıktı Talep Patlayınca Kenevir Tohumunun Kilosu Bin Liraya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 11:26:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tedavi İçin Hastaneye Gidince Göçük Altında Kalmaktan Kurtuldular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]