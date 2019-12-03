Tedavi için hastaneye kaldırılan mahkum firar etti

KONYA E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan mahküm Murat D., tedavi için getirildiği hastaneden firar etti.

Olay, gece saatlerinde Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlık suçundan tutuklanan ve 5 yıl hapis cezası bulunan Murat D., cezaevi personeline kalp rahatsızlığı olduğunu söyledi. Murat D. cezaevindeki muayenesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Murat D., gözlem altındayken bir süre sonra hastaneden firar etti. Jandarma personelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Murat D.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.