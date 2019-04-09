Tedavi İçin, Kitap Yazdı

Derince'de ikamet eden Çağlayan Koç,gen hastalığı nedeniyle sağlıklıdünyaya gelen çocukları; bir süre sonra vefat ediyor. Anne olmak isteyen Çağlayan Koç,çocuklarının yaşaması için gen tedavisi olmak zorunda.Gen tedavisi ise yüksek bir ücrete tabi. Maddi durumları bu tedavi bedelinikarşılamaya müsait değil. Bu yüzden,daha önce doğan ancak kendisinde olan gen hastalığı nedeniyle 14 aylık ve 24 aylık iken hayatlarını kaybeden çocuklarının yatmış olduğu hastane de ki 'Acı Hayatları'kaleme aldı . Şimdi yazdığı bu kitabı satarak, gelir elde etmek ve bu kitabın geliriyle de tedavi olmak istiyor.

Ankara ve çeşitli hastanelerde çocuklarını tedavi ettirirken karşılaştığı çocukların hayatını kaleme alanÇağlayan Koç, tedavisi için yazmış olduğu bu kitabı bastıracak bir sponsor arıyor. Maddi durumları yerinde olmadığı için yazdığı kitabı dahi bastıramayan Çağlayan Koç, 'Ben tedavi olmak, anne olmak istiyorum. Bu yüzden, hastanede karşılaştığım çocukların ve ailelerin hayatlarını yazdım. Bunları kitap haline getirmek istiyorum. Ancak bana destek olacak, kitabımı bastıracak hayırsever insanlardan destek bekliyorum.Bir birinden acı 7 çocuğun hayatını kaleme aldım. "dedi.