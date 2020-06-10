Tedavi için Mısır'dan getirilen Kovid-19 hastası Türk aile Tekirdağ'da taburcu oldu - Son Dakika

Tedavi için Mısır'dan getirilen Kovid-19 hastası Türk aile Tekirdağ'da taburcu oldu

Mısır'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Biçer ailesi, taburcu edildi.

Mısır'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Biçer ailesi, taburcu edildi. Ambulans uçakla 2 Haziran'da Türkiye'ye getirilen Kader ve Veli Biçer çifti ile 3 çocuğunun, Tekirdağ Devlet Hastanesindeki tedavileri tamamlandı. Kovid-19 testleri negatif çıkan aile taburcu oldu. Veli Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Evde 14 gün karantinada kaldıktan sonra yeniden hastaneye gideceklerini anlatan Biçer, "Eskiden köylere ambulans gitmezken şimdi Mısır'a gelen ambulans uçak bizi ülkemize getirdi. Bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu

Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı

Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı

Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden

Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı

Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü?

Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu

Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı

Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı

"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı

Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu