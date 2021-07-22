Üye Girişi
Tedavi için Türkiye'ye geldi, hayatında ilk kez rüya gördü - Son Dakika

Tedavi için Türkiye'ye geldi, hayatında ilk kez rüya gördü

22.07.2021 09:38

Tedavi için Türkiye'ye geldi, hayatında ilk kez rüya gördü 5 yaşındaki Özbek hasta ilk kez rüya gördü, doktoru "Meslek hayatımda ilk" dedi Tedavi için Türkiye'ye getirilen 5 yaşındaki Özbek hasta ilk kez rüya gördü Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilen kafatasının yaşıtlarına göre daha büyük...

Tedavi için Türkiye'ye geldi, hayatında ilk kez rüya gördü

5 yaşındaki Özbek hasta ilk kez rüya gördü, doktoru "Meslek hayatımda ilk" dedi

Tedavi için Türkiye'ye getirilen 5 yaşındaki Özbek hasta ilk kez rüya gördü

İSTANBUL - Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilen kafatasının yaşıtlarına göre daha büyük olduğu belirtilen 5 yaşındaki Özbek Sobirov Nurmuhammad, Türkiye'de tedavi edildi. Galen Ven Anevrizması olduğu öğrenilen minik hasta operasyon sonrası ilk kez rüya görürken, operasyonu yapan Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, "Ailesi, ilk operasyondan sonra panik içerisinde uyandı ve çok heyecanlı, mutlu bir şeyler anlatmaya çalıştığını söyledi. Tedavi sonrası basınç düştüğünden fizyoloji normale döndü ve rüya görmeye başladı. İlk defa rüya görmüş oldu, ben de ilk defa rastladım meslek hayatımda" dedi.

Doğumsal bir beyin-damar hastalığı olan kafası yaşıtlarına göre daha büyük olan 5 yaşındaki Özbek Sobirov Nurmuhammad'in hastalığı ülkesinde tedavi edilmesi, hastalık da zamanla ilerledi. USHAŞ aracılığıyla Türkiye'ye yönlendirilen minik hasta ve ailesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirildi. Burada doktorların incelemeleri sonrası Galen Ven Anevrizması tanısı konulan Nurmuhammad'a 2 seanslık anjiyo embolizasyon uygulandı. Hastaya gerçekleştirilen başarılı tedaviyle ilgili bilgi veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü Sorumlusu Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez ise hastanın kafasının artık normal büyüme hızında seyredeceğini belirtti.

5 yaşındaki hasta ilk kez rüya gördü

Kılıçkesmez, tedavi sonrası değerlerinin normalleşmesiyle birlikte minik hastanın ilk kez rüya gördüğünü söyledi. Meslek hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen başarılı doktor, Özbek hastanın ailesinin mutluluğunun kendini de sevindirdiğini söyledi. Başarılı giden tedavi süreci sonrası ise aile, oğullarıyla birlikte ülkesinin yolunu tuttu. Öte yandan girişimsel radyolojide adeta iğne deliğinden vücuda giren ekipler, yüksek radyasyondan korunmak için ortalama 10 kilogramlık kurşun yeleklerle operasyonları gerçekleştiriyor.

"Bir yaşı içinde tedavi edilmiş olsaydı daha olumlu sonuçlar olacaktı"

Özbek hastaya yapılan operasyonla ilgili bilgi veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü Sorumlusu Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, "Bu hastamız 5 yaşında yürüme motor fonksiyon problemleri, konuşmasında güçlük olan bir çocuktu. Danışıldı bize, tedavi edebileceğimizi söyledik. 2 ay sonra tedavi olmak için geldi. Damar yumağı tanısı konulmuştu ancak yanlış bir tanı olduğunu anladık. Büyük bir toplar damarında anerizmatik bir genişleme olduğunu gördük. Bu tabi kafa içerisinde basıncı çok şiddetli arttırmıştı. Kafatası buna bağlı büyümüştü, normal beyin fonksiyonları gelişemiyordu. Özbekistan'dan geldi bu hastamız burada 2 seans tedavi uygulandı. Şimdi çok daha motor fonksiyonları yerine geldi daha rahat yürüyebiliyor. Belki okula gidebilecek memnunuz sonuçtan. İlk bir yaşı içinde tedavi edilmiş olsaydı daha farklı ve olumlu sonuçlara olacaktı. Beş yaşında bir çocuk için damar sistemleri de daha gelişmemiş, biraz cesaret gerekiyor. Biz bu hasta büyük bir hastane olduğu için yapıyoruz" dedi.

"İlk defa rüya görmüş oldu, ilk defa rastladım meslek hayatımda"

Tedavi sonrası minik hastanın ilk kez rüya görme deneyimini yaşamasının tüm ekibi mutlu ettiğini ifade eden Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, "Babası bizi arıyor, selamlaşıyoruz zaman zaman. İlk seansımızı 4 saat, 2. seansımız iki saat sürdü. Ailesi, yürümesi iyileşti, el koordinasyonu, çatal kaşığı daha iyi tutuyor derken bir de ilk operasyondan sonra panik içerisinde uyandı, öyle çok heyecanlı, mutlu bir şeyler anlatmaya çalıştı dediler. Bir iki gün tekrarlandı, ne olduğunu o zaman anladık dediler. Rüya görmeye başladı. Benim de çok hoşuma gitti. Muhtemelen kafa içerisindeki basınç artışı nedeniyle beyin fizyolojisi, sınırda çalışıyordu. Tedavi sonrası basınç düştüğünden fizyoloji normale döndü ve rüya görmeye başladı. Hepimizin çok hoşuna gitti, bir anı olarak kaldı bize. İlk defa rüya görmüş oldu bende ilk defa rastladım meslek hayatımda. Onlar çocuklarının hayatının uzaması konusunda mutlular, bu onları da gülümsetmiş. Bazen internette görüyoruz ilk defa gören çocuğun o heyecanını, ilk defa duyan çocuğun heyecanını bu da bizim açımızdan öyle bir görüntü oluşturdu. İnsanların kendi sağlıklarıyla ilgili mutlu olmadıkları zaman başka bir hekime daha başvurmaları bu konuyu araştırmaları ve alabilecekleri en iyi tedavileri almaları konusunda bilinçli olmalarını istiyorum" dedi.

Tedavi için Türkiye'ye geldi, hayatında ilk kez rüya gördü
Tedavi için Türkiye'ye geldi, hayatında ilk kez rüya gördü
Tedavi için Türkiye'ye geldi, hayatında ilk kez rüya gördü
Tedavi için Türkiye'ye geldi, hayatında ilk kez rüya gördü

Özbekistan, Türkiye, Özbek, Rüya, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tedavi için Türkiye'ye geldi, hayatında ilk kez rüya gördü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kalp spazmı geçiren oyuncu Turgay Yıldız, hayatını kaybetti 11:46 Kalp spazmı geçiren oyuncu Turgay Yıldız, hayatını kaybetti Gece kulübünde eski sevgili dehşeti! Genç manken, eski erkek arkadaşı tarafından dakikalarca dövüldü 11:41 Gece kulübünde eski sevgili dehşeti! Genç manken, eski erkek arkadaşı tarafından dakikalarca dövüldü Cinnet getiren baba dehşet saçtı! Kızını boğarak öldürdü, bileklerini kesip evini ateşe verdi 11:05 Cinnet getiren baba dehşet saçtı! Kızını boğarak öldürdü, bileklerini kesip evini ateşe verdi
Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a yürek yakan vedası: Ömür boyu bu acı içimizde olacak 10:52 Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a yürek yakan vedası: Ömür boyu bu acı içimizde olacak Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü 10:24 Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü "Çok iyiyim" oldu Uzmanlar sonbaharı işaret etti! Pandemide 4.dalga uyarısı: 4. dalga bağır bağıra 'geliyorum' diyor 10:00 Uzmanlar sonbaharı işaret etti! Pandemide 4.dalga uyarısı: 4. dalga bağır bağıra 'geliyorum' diyor
Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor 09:37 Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı 09:05 Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı

Son Dakika Haberleri
11:50 PSV mağlubiyeti 3 ismi sınıfta bıraktı! Fatih Terim, bu futbolcularla yolları ayırma kararı aldı
11:45 Şevket Sabancı hayatını kaybetti! Ani gelen ölüm haberi, Sabancı ailesini yasa boğdu
11:40 Gece kulübünde eski sevgili dehşeti! Genç manken, eski erkek arkadaşı tarafından dakikalarca dövüldü
11:28 Acun Ilıcalı, PSV- Galatasaray maçına damgasını vuran o iddiaları yalanladı: Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır
11:10 Yangın ihbarına giden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı! Alevlere teslim olan evde, ölü bir kadın ve bilekleri kesilmiş kocasını buldular
11:03 Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı
10:57 8 yıl sonra ekranlara geri dönüyor! Leyla ile Mecnun'dan ilk fragman geldi
10:52 Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a yürek yakan vedası: Ömür boyu bu acı içimizde olacak
10:47 Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi
10:18 Biri bitmeden diğeri başladı! Uzmanlar, ABD'yi alarma geçiren Monkeypox'un belirtilerini anlattı
PSV mağlubiyeti 3 ismi sınıfta bıraktı! Fatih Terim, bu futbolcularla yolları ayırma kararı aldı PSV mağlubiyeti 3 ismi sınıfta bıraktı! Fatih Terim, bu futbolcularla yolları ayırma kararı aldı         
11:50
Şevket Sabancı hayatını kaybetti! Ani gelen ölüm haberi, Sabancı ailesini yasa boğdu Şevket Sabancı hayatını kaybetti! Ani gelen ölüm haberi, Sabancı ailesini yasa boğdu         
11:45
Acun Ilıcalı, PSV- Galatasaray maçına damgasını vuran o iddiaları yalanladı: Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır Acun Ilıcalı, PSV- Galatasaray maçına damgasını vuran o iddiaları yalanladı: Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır         
11:28
Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı         
11:04
Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi         
10:48
Biri bitmeden diğeri başladı! Uzmanlar, ABD'yi alarma geçiren Monkeypox'un belirtilerini anlattı Biri bitmeden diğeri başladı! Uzmanlar, ABD'yi alarma geçiren Monkeypox'un belirtilerini anlattı         
10:19
Son görüntüleri ortaya çıktı! Kaçan kurbanlığı aramak için giden tıp öğrencisinden, hala haber alınamıyor Son görüntüleri ortaya çıktı! Kaçan kurbanlığı aramak için giden tıp öğrencisinden, hala haber alınamıyor         
09:51
Selçuk Tektaş'ın cenazesinde yürek burkan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma Selçuk Tektaş'ın cenazesinde yürek burkan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma         
09:30
Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı         
00:46
"Irkçı saldırı" şeklinde yansıtılan olayla ilgili Konya Valiliği'nden açıklama: Gerçekleri yansıtmıyor         
00:17
Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar         
00:10
Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş         
23:21
Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi         
22:12
Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı         
20:06
Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu         
17:43
Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti         
16:10
İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt! İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt!         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2021 12:01:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tedavi için Türkiye'ye geldi, hayatında ilk kez rüya gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement