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TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'Yİ SEÇEN KANSER HASTASI DINORE, ARTIK İSTEDİĞİNİ YİYEBİLECEK - Son Dakika

TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'Yİ SEÇEN KANSER HASTASI DINORE, ARTIK İSTEDİĞİNİ YİYEBİLECEK

22.01.2022 11:08

Kosovalı 52 yaşındaki Dınore Bytyqı, 5 ay önce yemek borusu kanserine yakalandı.

Kosovalı 52 yaşındaki Dınore Bytyqı, 5 ay önce yemek boru su kanserine yakalandı. Tedavi için eşi ile Kosova'dan Türkiye'ye gelen Bytqı, kendini Türk hekimlerine emanet etti. Ameliyatı başarılı geçip sağlığına kavuşan Bytqı, 'Çocuklarıma kavuşacağım ve artık istediğim her şeyi rahatlıkla yiyebileceğim için çok mutluyum. Türkiye'de çok iyi hizmet gördüm' dedi.

MİDESİNDEN YEMEK BORUSU YAPILDI

Yaklaşık 5 ay önce ülkesinde yemek borusu kanseri teşhisi konulan Dınore Bytyqı, VM Medical Park Maltepe Hastanesi'nde midesinden yemek borusu yapılarak hayata tutundu. İki hafta önce Kosova'daki doktorların kendisine müdahale edemeyeceklerini söylediğini ifade eden Bytyqı, hastalığını yemek yerken yutkunamaması ve sadece su içerek yemek yiyebilmesi belirtileriyle fark ettiğini söyledi. Bytyqı kanser olduğunu öğrendiğinde moralinin çok bozulduğunu belirtti.

Doktorların kendisini tedavi için Türkiye'ye gitmesi gerektiği konusunda uyardığını belirten Bytqı, üç çocuğunu akrabalarına bırakarak eşiyle Türkiye'ye geldi. İlk aşamada çok korktuğunu ve ameliyata girmek bile istemediğini belirten Bytqı, 'Tedavim başarıyla tamamlandı. Kendimi çok iyi hissediyorum. Türk doktorları ve hemşirelerine verdikleri bu iyi hizmetten dolayı çok teşekkür ederim' açıklamasını yaptı.

'RAHAT YEMEK YİYEBİLMEYİ ÇOK ÖZLEDİM'

Türkiye'ye gelirken 3 çocuğunun çok üzgün durumda olduğunu ifade eden Bytqı, 'Kontrollerim yapıldıktan sonra memleketime dönüp çocuklarıma kavuşacağım. Onlar da sağlığıma kavuştuğum için çok mutlular. Hastalığım boyunca en basit yiyecekleri bile yiyemez hale geldim. Yemek yerken çok zorlanıyor, sürekli su içmek durumunda kalıyordum. Bu yüzden kilo kaybına da yaşadım. Ama şimdi istediğim her şeyi rahatça yiyebileceğim. Bu duyguyu çok özlemişim' şeklinde konuştu.

ERKEN EVREDE YAKALAMAK ÖNEMLİ

Hastanın ön tetkiklerinin Kosova'da yapıldığını ifade eden VM Medical Park Maltepe Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu, hastanın tedavi sürecine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Kutlu, 'Yemek borusu kanserinde insanlarda genellikle yemek yemede güçlük, yemeği yutarken bir yere takılması hissi şeklinde şikayetler olmaktadır. Hastamızda da bu şikayetler vardı. Bize geldiğinde kanseri erken evredeydi. Erken aşamada tedavi, olumlu sonuç alabilme açısından çok önemlidir. Biz de radikal bir cerrahi işlemle hastamızı tedavi ettik. Kendisine özel bir teknikle midesinden yemek borusu yapıldı. Her şey yolunda gitti' açıklamasını yaptı.

'SADECE 14 GÜNDE MEMLEKETİNE DÖNEBİLECEK'

Tedavi sonrasında hastanın ağızdan gıda alımının tamamen kesildiğine değinen Prof. Dr. Kutlu, operasyon yapılan yerlerin iyileşmesiyle gıda vermeyi zamana yaydıklarını söyledi. Bu yüzden hastalara destek tedavi de uyguladıklarını ifade eden Prof. Dr. Kutlu, 'Hastamız Dınore Bytyqı da burada 10'uncu gününde taburcu oldu. Kontrollerinin de tamamlandığı 14'üncü gününde de memleketine dönebilecek' dedi.

'ORGANİZASYON ÇOK İYİ OLDUĞUNDAN TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYORLAR'

Çevre ülkelerin bu tür tedaviler için Türkiye'yi tercih ettiğini de vurgulayan Prof. Dr. Kutlu, 'Bu tür ameliyatlar büyük bir iş birliği ve sağlam alt yapıyı gerektirir. Türkiye'de de bu tür ameliyatların organizasyonu çok iyi yapılmaktadır. Büyük cerrahilerde Türkiye, genellikle tercih ediliyor. Bizim böyle ameliyatları yapabilecek organizasyon, ekip, donanım ve deneyimlerimiz var. Ülke olarak bunun avantajlarını kullanıyoruz' diye konuştu.

NASIL BELLİ OLUR?

Yemek borusu kanserinde ilk belirtinin genellikle yutkunma güçlüğü olduğuna dikkat çeken Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Pınar Tezer ise diğer belirtiler hakkında açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Tezer, 'Önce katı gıdalarla başlayan boğaza takılma, sıvıların da takılmasıyla devam eder. İleri evrelerde ise kanlı balgam kusması olabilir. Karın ile göğüs ağrısı ise buna eşlik eder. Bu tür belirtileri olan kişiler hastalık ileri evrelere ulaşmadan doktora başvurmalıdır' dedi.

TÜTSÜLENMİŞ YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

Türkiye ve dünyada yemek borusu kanserinin çok fazla görüldüğünü belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Pınar Tezer, Dünya'da en sık görülen 6'ncı kanser olduğuna değindi. Yanlış yeme alışkanlıkları, sigara ve alkol tüketiminin kanserin gelişiminde risk faktörleri olduğunu belirten Op. Dr. Pınar Tezer şu uyarılarda bulundu:

'Çok sıcak yiyecekler yememelisiniz. Mangalda yapılmış, yanmış özellikle tütsülenmiş yiyeceklerden uzak durmalısınız. Ayrıca alkol ve sigara tüketimi de olmamalıdır."

TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'Yİ SEÇEN KANSER HASTASI DINORE, ARTIK İSTEDİĞİNİ YİYEBİLECEK
TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'Yİ SEÇEN KANSER HASTASI DINORE, ARTIK İSTEDİĞİNİ YİYEBİLECEK
TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'Yİ SEÇEN KANSER HASTASI DINORE, ARTIK İSTEDİĞİNİ YİYEBİLECEK

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Togo Cumhuriyeti, Yemek Tarifi, Türkiye, Kanser, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'Yİ SEÇEN KANSER HASTASI DINORE, ARTIK İSTEDİĞİNİ YİYEBİLECEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'Yİ SEÇEN KANSER HASTASI DINORE, ARTIK İSTEDİĞİNİ YİYEBİLECEK - Son Dakika
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