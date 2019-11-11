Son Dakika Haberleri: Tedavi için yardım beklerken hayatını kaybeden Medine Sakin son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Tedavi için yardım beklerken hayatını kaybeden Medine Sakin son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi için yardım beklerken hayatını kaybeden Medine Sakin son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Beyninde meydana gelen hasar nedeniyle 5 yıldır yatağa mahkum şekilde hayatını sürdüren ve kök hücre tedavi için yardım bekleyen 13 yaşındaki Medine Sakin son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi için yardım beklerken hayatını kaybeden Medine Sakin son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Beyninde meydana gelen hasar nedeniyle 5 yıldır yatağa mahkum şekilde hayatını sürdüren ve kök hücre tedavi için yardım bekleyen 13 yaşındaki Medine Sakin son yolculuğuna uğurlandı.


Kocaeli'nin Çayırova ilçesi İnönü Mahallesinde ikamet eden Bahattin ve Emine Sakin çiftinin 13 yaşındaki kızı Medine Sakin 5 yıl önce öksürük ve ateşlenme şikayetiyle Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, ardından da burada tedavi altına alınan Medine'ye kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Daha sonra evinde kalbi duran ve hastaneye kaldırılan Medine Sakin yapılan müdahalelerle hayata döndürülürken, beyninde meydana gelen hasar nedeniyle yatağa mahkum oldu. 5 yıldır yatağa mahkum bir şekilde hayat mücadelesi veren Sakin'in babası Bahattin Sakin, kızının yurt dışında 86 bin dolar tutan kök hücre tedavisi ile tekrar hayata tutunabileceğini dile getirerek tedavi masraflarının karşılanması için yardım istemişti. 13 yaşındaki Medine Sakin 5 yıldır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.


Son yolculuğuna uğurlandı


Medine Sakin (13) için bugün Kocaeli'nin Gebze ilçesi Fazilet Cami'nde ikindi namazına mütakip cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze törenine Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Medine Sakin'in babası Bahattin Sakin ve yakınları katıldı. Cenaze töreninde baba Bahattin Sakin güçlükle ayakta dururken, 13 yaşındaki Medine Sakin'in cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Şekerpınar Mezarlığı'nda defnedildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
Erdoğan ziyareti öncesi Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel düzenlendi Başsavcılıktan 'Rabia Naz' açıklaması: Rabia Naz'ın tırnağında bulunan DNA aynı soyağacından bir erkeğe ait Rusya Dışişleri Bakanlığı: İngiliz istihbarat subayının ölümünün Rusya ile ilişkilendirilmesine anlam veremiyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 00:27:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tedavi için yardım beklerken hayatını kaybeden Medine Sakin son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]