Son Dakika Haberleri: Tedavi istemeyip ambulansı gönderdiler, fenalaşınca giden ambulansı geri çağırdılar.
Son Dakika 3. Sayfa Tedavi istemeyip ambulansı gönderdiler, fenalaşınca giden ambulansı geri çağırdılar.

Tedavi istemeyip ambulansı gönderdiler, fenalaşınca giden ambulansı geri çağırdılar.

50 dakika önce

Tedavi istemeyip ambulansı gönderdiler, fenalaşınca giden ambulansı geri çağırdılar.

Tedavi istemeyip ambulansı gönderdiler, fenalaşınca giden ambulansı geri çağırdılar...Servis midibüsü ile minibüsün çarpıştığı kaza kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde servis midibüsünün minibüs ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası bir şeylerinin olmadığını söyleyerek tedaviyi kabul etmeyen iki kişi, ambulans gittikten sonra fenalaşınca ikinci kez ambulans geldi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolundan Hatipler Yenimahelle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yola giren Halil Ç.'nin kullandığı 06 YA 6057 plakalı minibüs ile yan yolda Gültepe istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Adem A.'nın kullandığı 07 C 74711 plakalı servis midibüsü çarpıştı.

Her iki aracın da büyük çapta hasar gördüğü kazada, olay yerine 112 sağlık ekibi gelmesine rağmen araçlarda bulunanlar bir şeylerinin olmadığını belirterek hastaneye gitmek istemedi. 112 sağlık ekibinin ayrılmasının ardından minibüs sürücüsü Halil Ç. ve minibüste yolcu olarak bulunan Kiraz Ç.'nin rahatsızlanması sonucu olay yerine yeniden 112 sağlık ekibi çağrılırken, 2 yaralı olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı olay yerinin yakınında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Tedavi istemeyip ambulansı gönderdiler, fenalaşınca giden ambulansı geri çağırdılar.

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:33 Kaynak: İHA
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