Tedavi olmaya gelen kanser hastasının valizini alan şahıs, kayıplara karıştı - Son Dakika

Kayseri'de şehir dışından tedavi için gelen kanser hastasının valizini alan bir kişi kayıplara karıştı.

Çorum'dan Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi olmak için gelen hasta ve yakınları, Talas ilçesi Papatya Caddesi'ndeki bir sitenin önüne eşyalarını indirdi. Kanser hastası vatandaş ve yakınları diğer eşyaları daireye çıkarırken, valizi ise daha sonra almak için çöp kutusunun yanına koydu. Caddeden gelen kimliği belirsiz bir kişi de çöpün yanında duran valizi alarak uzaklaşırken. valizin çalınma anı da sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kayseri'ye gelen hastanın yakını olan Çavuş Çarkıt, "Kanser hastamız Çorum'dan sabah saatlerinde tedavi olmak için Kayseri'ye geldi. Sitenin önünde inerek taşıyabildikleri eşyalarını daireye çıkardılar. Ancak valizi daha sonra almak için bıraktılar. Yeniden almak için aşağı indiklerinde valizi yerinde göremedik. Valizin içinde hastamızın doktor raporları ve kanser tedavisi gördüğü evraklar bulunuyordu. Bir yanlışlık olduğunu düşünüyoruz. Hastamız evraklarının kaybolması nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Valizi alan kişinin veya bu kişiyi görenlerin 0544 806 0099 numaralı telefona ulaşmasını rica ediyoruz" dedi. - KAYSERİ