Tedavi sonrası ülkesine dönen Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 3 parti başkanı ile görüştü - Son Dakika

Tedavi sonrası ülkesine dönen Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 3 parti başkanı ile görüştü

14.02.2021 00:35
Tedavi sonrası ülkesine dönen Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 3 parti başkanı ile görüştü, System.String[]

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ikinci kez tedavi için gittiği Almanya'dan dönüşünün ardından 3 parti başkanıyla bir araya geldi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ikinci kez tedavi için gittiği Almanya'dan dönüşünün ardından 3 parti başkanıyla bir araya geldi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Tebbun'un, Ulusal Bina Hareketi Başkanı Abdulkadir bin Karine, Mustakbel Cephesi Başkanı Abdulaziz Biliyd ve Yeni Nesil Partisi Başkanı Sufyan Cilali'yi kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, kabul sırasında hangi konuların görüşüldüğüne dair bilgi verilmedi.

Ulusal Bina Hareketi Başkanı Bin Karine de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüşmede birçok konunun ele alındığını aktardı.

Bin Karine, Cumhurbaşkanı Tebbun'a "gelecek günlerde erken seçim ve parlamentonun birinci kanadı millet meclisini feshetme kararı alması" çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Bin Karine ayrıca, hükümetin mevcut ekonomik ve sosyal durumla ilgili yaptığı çalışmaların gözden geçirilmesini talep ettiğini açıkladı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, ayak parmağında oluşan komplikasyonların tedavisi için gittiği Almanya'dan ülkesine 12 Şubat'ta dönmüştü.

Cezayir Resmi Ajansında (APS) 20 Ocak'ta yer alan haberde, Tebbun'un Almanya'da geçirdiği ameliyatın başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti.

Tebbun, 28 Ekim 2020'de de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından kapsamlı tahlillerinin yapılması için Almanya'ya gitmiş, tedavisinin ardından 29 Aralık 2020'de ülkesine dönmüştü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tedavi sonrası ülkesine dönen Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 3 parti başkanı ile görüştü - Son Dakika


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