"Tedavi sürecim vakit kaybetmeden başladı"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, korona virüs tedavisinin vakit geçmeden başladığını belirterek, geçmiş olsun mesajı ileten herkese teşekkür etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, korona virüs tedavisinin vakit geçmeden başladığını belirterek, geçmiş olsun mesajı ileten herkese teşekkür etti. Korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çebi paylaşımında, "Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz testlerde koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Eşimin ve çocuklarımın Twitter hesapları bulunmadığını özellikle belirtmek isterim. Sağlıksız bilgiler yayan kişilere itimat edilmemesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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