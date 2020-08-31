Tedavi sürecinde yazdığı şiirler kitap oldu - Son Dakika

Şanlıurfa'da korona virüse yakalanarak hastanede tedavi altına alınan Şair Sait Kendirci, yaşadıklarını ve karantina sürecini mısralara dökerek yazdığı şiirler kitap oldu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Sait Kendirci yakalandığı korona virüs salgınını yenerek, ortaokul çağından beri yazdığı şiirlerine tedavi gördüğü Suruç Devlet Hastanesi'nde devam etti. Ortaokul çağından itibaren şiir yazan Kendirci, ayakkabı tamirciliği ile başladığı mesleğini dikiş makinesi tamircisi olarak devam ediyor. Bugüne kadar 400'den fazla şiir yazan Kendirci, şiirlerini 2014 yılında çıkardığı "Şafak Vakti" adlı kitapta topladı. Dikiş makinesi tamiratı yapan Kendirci, ilham geldiği zaman elindeki işi bırakarak şiir yazdığını söyledi.

Yaklaşık 3 ay önce testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alınan Kendirci, "Hastane duvarları ne kadar sıkıcı, bazen feryatlar olur ne kadar ürkütücü, baş koyduğum bu yastık hep tüketiyor gücü. Bekliyorum doktorum belki eder taburcu" mısralarını dile getirdi. - ŞANLIURFA