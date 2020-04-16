TEDAVİLERİ TAMAMLANAN 2 HASTA CERRAHPAŞA'DAN ALKIŞLARLA TABURCU OLDU - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavileri sonrası iyileşen iki kişi, hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

İstanbul'da rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki Mahmut Kılınç ile 39 yaşındaki Taner Çolo'ya yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iki hasta tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan iki hasta iyileşerek, taburcu edildi. Kılınç ve Çolo hastanedeki işlemlerinin ardından odalarından çıktıktan sonra koridordaki sağlık çalışanları tarafından alkışlandı. Sağlık personeline teşekkür eden Kılınç ve Çolo, vatandaşlardan evde kalmalarını istedi. Sağlık çalışanları daha sonra hep bir ağızdan 'evde kal' mesajı verdi.

"9 GÜN SONRA HASTALIĞI ATLATTIM"

Hastanede 9 gün koronavirüs tedavisi görerek hastalığı yenen Mahmut Kılınç, "Çok şükür sağlık çalışanlarının yardımıyla ilgi ve alakasıyla çok güzel geçti. Psikolojik olarak insan rahatsız oluyor, 'Hastalığı yener miyim? Yenemez miyim?' diye. Sonucumuz bilinmediği için insan o korkuyla etkileniyor. Yüksek ateş, öksürük ve uykusuzluk yaptı. Bu belirtilerden şüphelendiğim için annemde de olduğu için şüphelendim. 9 gün sonra hastalığı atlattım. Kimse inancını kaybetmesin. Devletimiz ve sağlık çalışanlarına güvensinler. Dünyada bir örneği daha yok. Herkes tedbirini alsın. İzolasyon gibi ne gerekiyorsa herkes vatandaşlık görevini yapsın" dedi.

"YAŞLILAR ÖLÜYOR DİYE GENÇLER REHAVETE GİRİYORLAR"

Koronavirüsü yenen bir diğer hasta Taner Çolo ise" Buraya halsizlik şikayetiyle başvurdum. Tomografi sonucundan sonra yatış kararı aldılar. Süreç biraz zorlu geçiyor. Yaşlılar ölüyor diye gençler rehavete giriyorlar. Onlar rehavete girmesinler, genç olduğumuz halde zorlandığımız haller oluyor. Böyle güzel sağlık çalışanlarımız var. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Ben perşembe akşamı buraya yattım. Bütün ailecek yakalandık bu virüse. Hepimiz atlattık. Bir tek babam kaldı. O da kurtulacak inşallah. Sağlık çalışanlarını canı gönülden alkışlamak istiyorum. Gençlere de evde kalmaları için evde kalma tavsiyesinde bulunuyorum" dedi.

"BU HASTALIĞA GENÇ HASTALARIMIZDA YAKALANABİLİYOR"

Taburcu olan hastaların doktoru Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Rıdvan Karaali , "Cerrahpaşa ailesi olarak bize başvuran hastaların tıbbi tedavisini başarıyla yürütüyoruz. Hastalarımızın da belirttiği gibi her zaman yaşlı hastalar bu hastalığa yakalanmıyor. Bu hastalığa genç hastalarımızda yakalanabiliyor. Özellikle toplumsal kısıtlamalar uyulmadığı zaman bulaştırıcıda olabiliyor. Belirtileri çok net değil. Bazı hastalarımız öksürükle, bazı hastalarımız yüksek ateşle başvuruyor. Bu belirtilerden herhangi biri olan vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına başvurması ve tedavilerinin yapılması gerekiyor. Hastalarımız iyileşti evlerine gönderdik. Onların ve bizim mesajımız herkes evde kalıp bu süreci atlatmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"BÜYÜK BİR YÜK TAŞIYORUZ"

Çerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, "Şu anda Covid-19 servisimizde 170 hasta yatıyor. Sadece yetişkin hastamız yok. Çocuk hastalarımızda var. Çocuk yoğun bakımda 7 hastamız yatıyor. Çocuk servisinde de 8 hastamız koronavirüs tanısıyla yatmaktadır. Hastanemizde şimdiye kadar 750 hastamızı yatırdık. Kimini 7 günde kimini de 10-15 gün sürede iyileştirdik. Şu anda 170 hastamız yatıyor. Ortalama 500-550 hastamızı gerek servislerde gerek yoğun bakım servislerinde yatırarak iyileştirmişiz. 38 hastamızı da maalesef koronavirüsten dolayı kaybettik. Türkiye'de en fazla koronavirüslü hasta tıp fakültesi hastaneleri içerisinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'dir. O açıdan büyük bir yük taşıyoruz. Her sağlık çalışanımız canını dişine takarak koronavirüs hastalığı için savaşmakta" dedi.

- İstanbul