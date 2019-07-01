Tedavileri tamamlanan 2 kızıl Şahin doğaya bırakıldı
1 saat önce
Van'da değişik tarihlerde yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan 2 Kızıl Şahin, doğaya bırakıldı.
Van
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:02 Kaynak: İHA
'da değişik tarihlerde yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan 2 Kızıl Şahin, doğaya bırakıldı.
Van'da değişik tarihlerde yaralı olarak getirildikleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) Yaban
Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde getirilen 2 Kızıl Şahin'in tedavileri tamamlandı. Tedavileri tamamlanan Kızıl Şahin'ler, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan
ve Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından boş arazide bırakıldılar. Serbest bırakılan kuşlar, özgürlüğe kanat çırparak gözden kayboldu. - VAN
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