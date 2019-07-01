Son Dakika Haberleri: Tedavileri tamamlanan 2 kızıl Şahin doğaya bırakıldı
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Tedavileri tamamlanan 2 kızıl Şahin doğaya bırakıldı

1 saat önce

Van'da değişik tarihlerde yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan 2 Kızıl Şahin, doğaya bırakıldı.

Tedavileri tamamlanan 2 kızıl Şahin doğaya bırakıldı, System.String[]
Van'da değişik tarihlerde yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan 2 Kızıl Şahin, doğaya bırakıldı.

Van'da değişik tarihlerde yaralı olarak getirildikleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde getirilen 2 Kızıl Şahin'in tedavileri tamamlandı. Tedavileri tamamlanan Kızıl Şahin'ler, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından boş arazide bırakıldılar. Serbest bırakılan kuşlar, özgürlüğe kanat çırparak gözden kayboldu. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:02 Kaynak: İHA
Yaban, Van, Güncel
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