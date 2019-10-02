Son Dakika Haberleri: Tedavileri tamamlanan 2 kızıl şahin doğaya salındı
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Tedavileri tamamlanan 2 kızıl şahin doğaya salındı

2 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, 5 ay önce yaralı bulunan 2 kızıl şahin, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki (AKÜREM) tedavi sonrası doğaya salındı.

Tedavileri tamamlanan 2 kızıl şahin doğaya salındı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da, 5 ay önce yaralı bulunan 2 kızıl şahin, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki (AKÜREM) tedavi sonrası doğaya salındı.

Afyonkarahisar'da 5 ay önce arazide yaralı bulunan 2 kızıl şahin, AKÜREM'de tedaviye alındı. Veterinerlerin özenle beslediği, yeniden uçabilen şahinler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Algan ile AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır tarafından tekrar doğal yaşam alanlarına salındı. Nevzat Algan, şu ana kadar 1620 hayvanının iyileştirilerek, doğaya salındığını belirtti. Kızıl şahinlerin, doğaya büyük katkı sağladığını aktaran Algan, önemli zinciri oluşturduğunu kaydetti. Yaban hayvanlarının vurulmaması uyarısında bulunan Algan, "Avcılarımızı, vatandaşlarımızı yaban hayvanlarını vurmaları konusunda uyarmak istiyorum. Vurulması gereken zaten bellidir, yaşlı olan fertlerdir. Gençleri ve dişileri kesinlikle korumamız gerekiyor. Bu kızıl şahinlerin ve buna benzer koruma altındaki hayvanların vurulmasında özellikle kızıl şahinlerde 72 bin TL ceza var. Bunun da bilinmesinde fayda vardır. Biz hiçbir vatandaşımıza cezai işlem uygulamak istemeyiz ama bu tür olaylarla da karşı karşıya geldiğimizde cezayı uygulamak zorundayız. Vatandaşlarımızın da bu konuda daha dikkatli ve tedbirli olmasını istiyorum" dedi.

'DUYARLI VATANDAŞLARIMIZ SAYESİNDE DOĞAYA SALINDI'

AKÜREM Müdürü Kandır da kızıl şahinlerin iyileştiğini ve doğaya dönecek hale geldiğini söyledi. Silahlı yaralanmalarla merkezlerine gelen hayvanların çoğunlukla doğaya dönemediğinin altını çizen Kandır, "Ya bacak kırığı ya da kanat kırığından dolayı doğaya dönüşleri mümkün olmuyor. Ancak bu kızıl şahinler duyarlı vatandaşlar tarafından düşkün halde doğada bulunarak tarafımıza iletildi. ve tedavi süreçleri tamamlandı. Enfeksiyon problemleri vardı ve şu anda durumları oldukça iyi, doğaya dönebildiler" diye konuştu.

- Afyonkarahisar

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Yaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:19 Kaynak: DHA
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