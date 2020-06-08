Tedavileri tamamlanan 5 şahin doğaya salındı - Son Dakika

Tedavileri tamamlanan 5 şahin doğaya salındı
Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunduktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi altına alınarak sağlığına kavuşan 5 şahin, doğaya salındı.
Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunduktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi altına alınarak sağlığına kavuşan 5 şahin, doğaya salındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 03:50 Kaynak: AA
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