Tedavileri tamamlanan Ebabil kuşları doğaya bırakıldı - Son Dakika
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Tedavileri tamamlanan Ebabil kuşları doğaya bırakıldı

24.07.2022 19:48
Tedavileri tamamlanan Ebabil kuşları doğaya bırakıldı

Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan 3 Ebabil kuşu tekrar doğal ortamlarına kavuştu.

Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan 3 Ebabil kuşu tekrar doğal ortamlarına kavuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde vatandaşlar tarafından değişik tarihlerde yaralı ve bitkin olarak bulunan 3 Ebabil kuşu, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından kuşlar, tekrar doğal ortamlarına kavuştular.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tedavileri tamamlanan Ebabil kuşları doğaya bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tedavileri tamamlanan Ebabil kuşları doğaya bırakıldı - Son Dakika
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