Tedavileri tamamlanan hayvanlar doğaya salındı - Son Dakika

Tedavileri tamamlanan hayvanlar doğaya salındı
01.05.2021 14:44
Tedavileri tamamlanan hayvanlar doğaya salındı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bursa Müdürlüğü, Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezinde tedavileri tamamlanan ördek ve güvercinleri doğaya saldı.
Tedavileri tamamlanan hayvanlar doğaya salındı
BURSA - Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bursa Müdürlüğü, Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezinde tedavileri tamamlanan ördek ve güvercinleri doğaya saldı.
Korona virüs sebebiyle kısıtlı kişilerin davet edildiği törene Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bursa Müdürü Adil Şencan, Bursa Şube Müdürü Ekrem Terzioğlu, öğrenciler katıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bursa Müdürlüğü ekiplerince avcıların mühre olarak kullandıkları 100 adet ördek ve 10 adet güvercin, Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezinde bakım ve tedavileri yapılarak, Eski Karaağaç Mahallesi sahilinden ördekler Uluabat gölüne, güvercinler ise doğal ortamına salındı.
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