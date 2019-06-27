TEDAVİLERİ TAMAMLANAN İKİ YAVRU ASLAN TABURCU EDİLDİ

TARIM ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsatlı, İstanbul 'daki özel bir hayvanat bahçesinden getirilen, beslenme bozukluğuna bağlı omurgada deformasyon ve ön arka bacaklarda kırıklar olduğu tespit edilen iki yavru aslan, 2 aylık tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hayvanat bahçesinde dünyaya gelen ancak, rahatsızlıkları tespit edilen kardeş iki aslan, Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'ya bağlı Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne geçen 20 Nisan'da getirildi. Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy başkanlığındaki ekip, yaklaşık iki ay süreyle biri dişi, iki yavru aslanın durumunu yakından izleyerek, tedavi etti. Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda doktora yapan Veteriner Hekim Tuğba Kurt, kısa süre önce taburcu edilen 7 aylık yavru aslanlar ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Hasta iki yavru aslanda bir anlamda metabolik kemik rahatsızlığı (Nutrisyonel Hiperparatioridzm'e bagli spinal deformasyon ve ekstermite kırıkları) vardı. İki aylık süreçte hasta yavru aslanlara çesitli ortopedik operasyonlar ve bandaj uygulamalari yapıldı. Kan analizlerine göre gerekli tedaviler düzenlendi. Yavru aslanlar diyetleri gözden geçirilerek tabiatlarina uygun beslendi. Yatar durumda gelen aslanlar bu süreçler sonunda sağlıklarına kavuşturulduktan sonra yürür vaziyette teslim edildi. Taburcu edilmelerine rağmen bulundukları yerdeki arkadaşlarla görüşüyoruz. Şu anda sağlık durumları çok iyi."

Görüntü Dökümü:

------------------

-Yavru aslanlardan görüntüler

-Taburcu edilen yavru aslanlardan fotoğraf ve görüntüler

- İstanbul