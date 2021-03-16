Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı - Son Dakika

Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı
16.03.2021 12:13
Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan 1 sakarmeke, 2 kaya güvercini ve 1 martı tekrar doğal ortamlarına kavuştu.
Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı
VAN - Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan 1 sakarmeke, 2 kaya güvercini ve 1 martı tekrar doğal ortamlarına kavuştu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde vatandaşlar tarafından değişik tarihlerde yaralı ve bitkin olarak bulunan 1 sakarmeke, 2 kaya güvercini ve 1 martı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından kuşlar, tekrar doğal ortamlarına kavuştular.
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