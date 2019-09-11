Tedavileri tamamlanan kuşlar özgürlüğe kanat çırptı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde tedavileri tamamlanan Gökkuzgun ile Saz Delicesi, doğal hayata bırakıldı.



Bilinçsiz avlanma sonucu doğada sayıları azalan ve kimi zaman da yaralı olarak bulunan kuşların imdadına Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ile Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi yetişiyor. Van'da avcılar tarafından vurulup, yaralandıktan sonra vatandaşlar tarafından Orman ve Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü'ne götürülen Gökkuzgun (Coracias garrulus) ile Saz Delicesi, buradaki görevliler tarafından Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne götürülerek merkez Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan'a teslim edildi. Tedavi ve rehabilitasyonun ardından iyileşen kuşlar, özgürlüklerine kavuştular. - VAN