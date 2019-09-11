Son Dakika Haberleri: Tedavileri tamamlanan kuşlar özgürlüğe kanat çırptı
Son Dakika Güncel Haber

Tedavileri tamamlanan kuşlar özgürlüğe kanat çırptı

1 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde tedavileri tamamlanan Gökkuzgun ile Saz Delicesi, doğal hayata bırakıldı.

Tedavileri tamamlanan kuşlar özgürlüğe kanat çırptı, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde tedavileri tamamlanan Gökkuzgun ile Saz Delicesi, doğal hayata bırakıldı.


Bilinçsiz avlanma sonucu doğada sayıları azalan ve kimi zaman da yaralı olarak bulunan kuşların imdadına Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ile Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi yetişiyor. Van'da avcılar tarafından vurulup, yaralandıktan sonra vatandaşlar tarafından Orman ve Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü'ne götürülen Gökkuzgun (Coracias garrulus) ile Saz Delicesi, buradaki görevliler tarafından Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne götürülerek merkez Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan'a teslim edildi. Tedavi ve rehabilitasyonun ardından iyileşen kuşlar, özgürlüklerine kavuştular. - VAN

Yaban, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: MİT tırlarının durdurulması davasında gerekçeli karar açıklandı: Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez
Arda Turan'ın hapis cezası almasının ardından Berkay Şahin'den ilk açıklama: Bu ceza yeterli değil CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü ABD, Bağdat'ın kuzeyindeki DEAŞ mevzilerini 36 ton bombayla vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 12:08:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tedavileri tamamlanan kuşlar özgürlüğe kanat çırptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]