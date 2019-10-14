Son Dakika Haberleri: Tedavileri tamamlanan kuşlar yaşam alanlarına bırakıldı
Son Dakika Güncel Tedavileri tamamlanan kuşlar yaşam alanlarına bırakıldı

Tedavileri tamamlanan kuşlar yaşam alanlarına bırakıldı

1 saat önce

Van'da kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen Ulu Doğan ve 8 güvercin, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Tedavileri tamamlanan kuşlar yaşam alanlarına bırakıldı, System.String[]

Van'da kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen Ulu Doğan ve 8 güvercin, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.


Van'da kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen Ulu Doğan ve 8 güvercin, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılması amacıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Ulu Doğan ve 8 güvercin, yaklaşık 1 haftalık tedavilerinin ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü personeli tarafından tekrar yaşam alanlarına bırakıldı. - VAN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:16 Kaynak: İHA
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