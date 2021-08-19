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TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEK, ŞAHİN VE GÜVERCİNLER DOĞAYA SALINDI - Son Dakika

TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEK, ŞAHİN VE GÜVERCİNLER DOĞAYA SALINDI

19.08.2021 11:10
TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEK, ŞAHİN VE GÜVERCİNLER DOĞAYA SALINDI, System.String[]

BURSA'da yaralı olarak getirildikleri rehabilitasyon merkezinde tedavileri tamamlanan 11 kaya güvercini, 8 leylek, 3 bayağı şahin ve 1 peçeli baykuş doğaya salındı.

BURSA'da yaralı olarak getirildikleri rehabilitasyon merkezinde tedavileri tamamlanan 11 kaya güvercini, 8 leylek, 3 bayağı şahin ve 1 peçeli baykuş doğaya salındı.

Karacabey ilçesindeki Celal Acar Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne son aylarda yaralı olarak getirilen kuşlar, veteriner hekimler tarafından tedavi edildi. Rehabilitasyon süreçlerinin ardından tamamen sağlıklarına kavuşan 11 kaya güvercini, 8 leylek, 3 bayağı şahin ve 1 peçeli baykuş, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve veterinerler tarafından, Longoz Ormanı'nda yeniden yaban hayat ile buluşturuldu.

'AMACIMIZ DOĞANIN DENGESİNİ SAĞLAMAK'

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü Adil Şencan, yaralı hayvanların tedavilerinin gerçekleştirildiğini, böylelikle yeniden doğaya salınmalarıyla doğadaki dengenin de sağlandığına işaret etti. Daha önce de pek çok hayvanın tedavilerinin ardından yaban hayata geri döndürüldüğünü belirtip, bu çalışmaların sürekli olarak devam edeceğini vurgulayan Şencan, 'Amacımız doğanın dengesini sağlayıp, doğada güçsüz duruma düşmüş hayvan ve yavrularını besleyerek tekrar doğal dengeyi sağlamak. Gayretlerimiz, iyileştirdiğimiz leyleklerin de 'Yaren' leyleğe göç yolunda yardımcı olarak arkadaşlarının, birlikte yolculuk etmesini oluşturmak dedi.

YENİDEN UÇUŞ SÜREÇLERİ İÇİN EGZERSİZLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ovakorusu Ayı Barınağı Şefi Azizcan Sezer ise, mayıs ve haziran aylarında Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen yaralı 8 leyleğin gerekli kontrol ve tedavilerinin yapılmasının ardından halkalandığını söyledi. Sezer, 'Karacabey Longoz Ormanları'ndan doğaya salıyoruz. Leylekler bize geldiğinde yavru haldeydi. Bazılarının durumu kötüydü. Gerekli tedavilerine başladık. Hayvanlar büyüdü. Doğaya dönebilecek olgunluğa ulaştı. Leyleklerimizi ve diğer kuşları halkaladık, doğa ile buluşuyorlar diye konuştu.

Merkeze getirilen leyleklerin tedavilerine ilişkin de bilgiler paylaşan Sezer, 'Yavru haldeyken yuvadan düşen, annesinin sahiplenmediği ya da çeşitli sebeplerden dolayı hastalanıp insan eliyle bakıma muhtaç duruma kalan leylekler merkezimize getirildi. Bu yıl 8 leylek getirildi. Hepsi de hayata tutundu. Tedavilerini yaptık. Tedavi süreçleri bittikten sonra uçuş süreçleri için hayvanları açık ve kapalı uçuş barınaklarımızda gerekli egzersizlerini gerçekleştirdik. Şu an uçabilecek durumda ve doğaya dönebilecek durumdalar' ifadelerini kullandı.

HALKALAMA İŞLEMİ İLE VERİ TABANI OLUŞTURULUYOR

Halkalama işleminin, hayvanlara yapılan kayıt ve kimliklendirme sistemi olduğunu söyleyen Sezer, 'Biz bu halkalamayı yaparak bilimsel bir altlık oluşturup kuşların gitmiş oldukları ülkelerde başlarına herhangi bir şey gelme durumunda geri raporlandırma sistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Hayvanların izledikleri göç rotaları, gitmiş oldukları yerleri ne kadar sürede ne kadar yol kat ettikleri, hangi ülkeye uğradıklarıyla ilgili önemli bir veri sistemi oluşturmayı amaçladık dedi.

TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEK, ŞAHİN VE GÜVERCİNLER DOĞAYA SALINDI
TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEK, ŞAHİN VE GÜVERCİNLER DOĞAYA SALINDI
TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEK, ŞAHİN VE GÜVERCİNLER DOĞAYA SALINDI
TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEK, ŞAHİN VE GÜVERCİNLER DOĞAYA SALINDI
TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEK, ŞAHİN VE GÜVERCİNLER DOĞAYA SALINDI
TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEK, ŞAHİN VE GÜVERCİNLER DOĞAYA SALINDI
TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEK, ŞAHİN VE GÜVERCİNLER DOĞAYA SALINDI
TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEK, ŞAHİN VE GÜVERCİNLER DOĞAYA SALINDI
TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEK, ŞAHİN VE GÜVERCİNLER DOĞAYA SALINDI
TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEK, ŞAHİN VE GÜVERCİNLER DOĞAYA SALINDI
TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEK, ŞAHİN VE GÜVERCİNLER DOĞAYA SALINDI
TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEK, ŞAHİN VE GÜVERCİNLER DOĞAYA SALINDI
TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEK, ŞAHİN VE GÜVERCİNLER DOĞAYA SALINDI
TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEK, ŞAHİN VE GÜVERCİNLER DOĞAYA SALINDI
TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEK, ŞAHİN VE GÜVERCİNLER DOĞAYA SALINDI

Rehabilitasyon Merkezi, Rehabilitasyon, Veteriner, Karacabey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEDAVİLERİ TAMAMLANAN LEYLEK, ŞAHİN VE GÜVERCİNLER DOĞAYA SALINDI - Son Dakika


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