Son Dakika Haberleri: Tedavileri tamamlanan porsuklar doğaya bırakıldı
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Tedavileri tamamlanan porsuklar doğaya bırakıldı

1 saat önce

Tedavileri tamamlanan porsuklar doğaya bırakıldıKARS - Kars'ta vatandaşlar tarafından kuyu içerisinde bulunan porsuklar, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Tedavileri tamamlanan porsuklar doğaya bırakıldı
KARS - Kars'ta vatandaşlar tarafından kuyu içerisinde bulunan porsuklar, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Kars Merkez Karaçoban Köyü'nde duyarlı vatandaşlar tarafından kuyu içerisinde bulunan porsuklar, Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirilerek, bulundukları kuyudan çıkarılarak tedavi altına alınmıştı.
Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri tamamlanan porsuklar, bulunduğu bölgede doğaya bırakıldı. Yaklaşık 1 hafta süren tedavilerinin ardından doğal ortama bırakılan porsuklar bir süre yetkililerin yanından ayrılmadı. Yetkililerin bölgeden ayrılmasıyla birlikte porsuklar da gözden kayboldu.
Tedavileri tamamlanan porsuklar doğaya bırakıldı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:19 Kaynak: İHA
Karaçoban, Kars Merkez, Kars, Genel
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