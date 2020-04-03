- Tedavileri tamamlanan pozitif vakalar, alkışlarla evlerine uğurlandı - Son Dakika

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- Tedavileri tamamlanan pozitif vakalar, alkışlarla evlerine uğurlandı
6 saat önce
- Tedavileri tamamlanan pozitif vakalar, alkışlarla evlerine uğurlandı Erzurum'da Korana Virüs teşhisiyle tedavi altına alınan 20 kişi bugün taburcu oldu.
- Tedavileri tamamlanan pozitif vakalar, alkışlarla evlerine uğurlandı
ERZURUM - Erzurum'da Korana Virüs teşhisiyle tedavi altına alınan 20 kişi bugün taburcu oldu. Vatandaşlar, sağlıkçılar tarafından alkışlarla evlerine uğurlandı.
Testlerinin pozitif çıkmasının ardından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri başarıyla tamamlanan 20 kişi bugün evlerine döndü. İyileşen vatandaşlar, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı. Bu sırada bir vatandaş da kendisini alkışlayan sağlıkçılara alkışlarla karşılık verdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:36 Kaynak: İHA
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