Tedavileri Tamamlanan Şahinler Doğaya Bırakıldı
8 dakika önce
Tedavileri tamamlanan şahinler doğaya bırakıldıBURSA - Bursa'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan şahinler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından tabii yaşama alanlarına salındı.
Tedavileri tamamlanan şahinler doğaya bırakıldı
BURSA - Bursa
'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan şahinler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından tabii yaşama alanlarına salındı.
Bursa'nın Karacabey
ilçesinde vatandaşlar tarafından son 3 ayda yaralı halde bulunan 4 şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar
2. Bölge Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan şahinler, kısa sürede sağlığına kavuştu. Veteriner Hekim Azizcan Sezer tarafından tedavi edilen şahinler, halkalanarak yeniden tabii yaşama alanlarına bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:23 Kaynak: İHA
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