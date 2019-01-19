Son Dakika Haberleri: Tedavileri Tamamlanan Şahinler Doğaya Bırakıldı

Tedavileri Tamamlanan Şahinler Doğaya Bırakıldı

8 dakika önce

Tedavileri tamamlanan şahinler doğaya bırakıldıBURSA - Bursa'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan şahinler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından tabii yaşama alanlarına salındı.

Tedavileri tamamlanan şahinler doğaya bırakıldı

BURSA - Bursa'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan şahinler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından tabii yaşama alanlarına salındı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde vatandaşlar tarafından son 3 ayda yaralı halde bulunan 4 şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan şahinler, kısa sürede sağlığına kavuştu. Veteriner Hekim Azizcan Sezer tarafından tedavi edilen şahinler, halkalanarak yeniden tabii yaşama alanlarına bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:23 Kaynak: İHA

Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Sahte Konsolosluk Binası Açıp, 12 Bin Euroya Vatandaşlık Sattılar Bunalıma Giren Genç Hemşire, Kendini 5. Kattan Aşağı Bıraktı

Bursaspor Evinde Fenerbahçe'yi 10 Maçtır Yenemiyor Kaza Sonrası Kaçmaya Çalışan Şahısları Tabancayla Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 08:31:24. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tedavileri Tamamlanan Şahinler Doğaya Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]