Tedavileri tamamlanan Sincaplar doğaya bırakıldı - Son Dakika

- Tedavileri tamamlanan Sincaplar doğaya bırakıldı

VAN - Van'da geçtiğimiz hafta duyarlı bir vatandaş tarafından çocukların elinden alarak yetkililere teslim edilen 2 Sincap, gerekli bakım ve tedavilerinin ardından doğal ortamlarına bırakıldılar.

İpekyolu ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından sokakta çocukların elinden aldığı 2 Sincap'ı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü personeline teslim edildi. Vatandaştan alınan Sincaplar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde götürüldü. Gerekli bakım ve tedavileri yapılan Sincaplar tekrar doğal ortamlarına bırakıldılar.