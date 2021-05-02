Tedavileri tamamlanan Sincaplar doğaya bırakıldı - Son Dakika

Tedavileri tamamlanan Sincaplar doğaya bırakıldı
02.05.2021 10:19
- Tedavileri tamamlanan Sincaplar doğaya bırakıldı Van'da geçtiğimiz hafta duyarlı bir vatandaş tarafından çocukların elinden alarak yetkililere teslim edilen 2 Sincap, gerekli bakım ve tedavilerinin ardından doğal ortamlarına bırakıldılar.
- Tedavileri tamamlanan Sincaplar doğaya bırakıldı
VAN - Van'da geçtiğimiz hafta duyarlı bir vatandaş tarafından çocukların elinden alarak yetkililere teslim edilen 2 Sincap, gerekli bakım ve tedavilerinin ardından doğal ortamlarına bırakıldılar.
İpekyolu ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından sokakta çocukların elinden aldığı 2 Sincap'ı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü personeline teslim edildi. Vatandaştan alınan Sincaplar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde götürüldü. Gerekli bakım ve tedavileri yapılan Sincaplar tekrar doğal ortamlarına bırakıldılar.
Son Dakika Josef'in teşvik açıklamasına Rizeli Selim Ay sert çıktı: Namusumuzla ekmek kazanıyoruz! Ümit Özat: Alex kim ki heykeli dikiliyor stadın önüne, lider değildi ki! 8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, "Lan şerefsiz" diye bağırdıktan sonra yayından atıldı 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu