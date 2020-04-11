Tedavileri tamamlanan yabancılar ülkelerine gönderilmek üzere yola çıktı - Son Dakika

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Tedavileri tamamlanan yabancılar ülkelerine gönderilmek üzere yola çıktı
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için Karabük'te misafir edilen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 12 Cezayir vatandaşı, tedavilerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine gitmek üzere İstanbul'a gönderildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için Karabük'te misafir edilen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 12 Cezayir vatandaşı, tedavilerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine gitmek üzere İstanbul'a gönderildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri tamamlanan 12 kişi, işlemlerinin ardından minibüse bindirildi.
Yolcular ülkelerine gitmek için İstanbul'a hareket etti.
Koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için bir süre İstanbul Havalimanı'nda bekleyen yaklaşık 1500 Cezayirli, 26 Mart'ta otobüslerle bir süre kalacakları Karabük'e getirilerek yurda yerleştirilmişti. Cezayirliler daha sonra 3-4 Nisan'da uçakla ülkelerine gönderilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:35 Kaynak: AA
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