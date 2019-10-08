Tedavileri tamamlanan yunuslar yeniden mavi sularda
56 dakika önce
Endonezya'nın ünlü tatil beldesi Bali'de iki yunus balığı tedavi edildikten sonra vahşi doğaya geri bırakıldı.
Endonezya'nın ünlü tatil beldesi Bali'de iki yunus balığı tedavi edildikten sonra vahşi doğaya geri bırakıldı. Toplamda 5 adet olan ve birisi geçtiğimiz ağustos ayında ölen gagalı yunuslar, enfeksiyon kapmaları sebebiyle Bali Ulusal Parkı'nda tedavi altına alınmıştı
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:43
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