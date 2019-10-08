Son Dakika Haberleri: Tedavileri tamamlanan yunuslar yeniden mavi sularda
Son Dakika Dünya Tedavileri tamamlanan yunuslar yeniden mavi sularda

Tedavileri tamamlanan yunuslar yeniden mavi sularda

56 dakika önce

Endonezya'nın ünlü tatil beldesi Bali'de iki yunus balığı tedavi edildikten sonra vahşi doğaya geri bırakıldı.

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Endonezya'nın ünlü tatil beldesi Bali'de iki yunus balığı tedavi edildikten sonra vahşi doğaya geri bırakıldı. Toplamda 5 adet olan ve birisi geçtiğimiz ağustos ayında ölen gagalı yunuslar, enfeksiyon kapmaları sebebiyle Bali Ulusal Parkı'nda tedavi altına alınmıştı

Tedavileri tamamlanan yunuslar yeniden mavi sularda

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:43 
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