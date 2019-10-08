Tedavileri tamamlanan yunuslar yeniden mavi sularda

Endonezya'nın ünlü tatil beldesi Bali'de iki yunus balığı tedavi edildikten sonra vahşi doğaya geri bırakıldı. Toplamda 5 adet olan ve birisi geçtiğimiz ağustos ayında ölen gagalı yunuslar, enfeksiyon kapmaları sebebiyle Bali Ulusal Parkı'nda tedavi altına alınmıştı