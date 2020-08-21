Tedavileri tamamlanarak çip takılan 2 caretta caretta denizle buluştu - Son Dakika

Tedavileri tamamlanarak çip takılan 2 caretta caretta denizle buluştu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tedavileri tamamlanarak çip takılan 'Belek' ve 'Kadriye' isimli caretta carettalar denizle buluştu.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Kadriye Beachpark tesislerinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın da katılımıyla tedavileri tamamlanan 'Belek' ve 'Kadriye' isimli caretta carettalar çip takılarak denize salındı. Plajda bulunan yerli ve yabancı turistler de denizle buluşmayı yakından izledi.

Vali Ersin Yazıcı, 'Kadriye ve Belek'in yolu açık olsun. İnşallah birkaç yıl sonra burada karşılama töreni yaparız. Buradan dua edelim 2- 3 yıl sonra tekrar geri gelsinler. Karşılayalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başka bir organizasyon yapsın. Gelirlerse karşılarız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 'Belek' ve 'Kadriye' ismini verdiğimiz bu carettalara güzel bir uğurlama yaptık. Yolları ve bahtları açık olsun. Biz de yenilerini tekrar buradan uğurlarızö dedi.

'TURİZM CENNETİ ANTALYA'DA REHABİLİTASYON MERKEZİ YOK'

Deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerindeki en büyük ve en önemli yuvalama alanı olan Belek sahillerinde 21 yıldır çalışma yürüteln Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, 'Bu caretta carettaların 1 yıl sonra gelme şansı yok çünkü 2- 3 yılda bir yuva yapıyorlar. Bu yılki yuva sayımız 3200. Rekor sayımız ise 2016 yılında 2600 civarındaydı. 1999 yılında bu bölgede başladığımızda 400 yuva vardı. Tabiat ve Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle DEKAMER ile birlikte yaptığımız izleme çalışmasında bugün 2 bireyi denize bıraktık. Bunlardan bir tanesi 2019 yılında Boğazkent'te başıboş vahşi köpeklerin saldırısına uğramış ve yaralanmıştı. Bu bölge rehabilitasyon merkezi olmadığı için Muğla'ya gönderdik. 1 yıl sonra tedavisi tamamlandı. Diğer birey ise temmuz 2013'te muhtemelen buradan beslenmek için Dalyan'a gitmişti. Her ikisi de Belek'in carettaları. 650 kilometrelik kıyı şeridimiz var. 30 tane deniz kaplumbağası yuvalama kumsalımız var. Carettaların rahatsızlığında 4 saatlik mesafe Dalyan, Mersin, Hatay'da rehabilitasyon merkezi var. Turizm cenneti Antalya'da yok. Bu bölgeye de bir tane rehabilitasyon merkezi açılmasını istiyoruzö diye konuştu.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, şöyle dedi:

'Tedavilerini yaptıktan sonra kendilerine çip bağladık. Bunlar 100- 150 yıl yaşıyor. Bu cihazların büyük bölümü pilden oluşuyor. Hayvan nefes almak için su yüzüne çıktığında sinyal gönderiyor. Biz de bu sinyalleri takip ederek bu hayvanın nerelere göç ettiğini takip ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü bu yıl bize 8 cihaz aldı. Bunlarda farklı ÖÇK bölgelerinde nereye gideceklerinin takibini yapıyoruz. Bu sadece Türkiye için değil Akdeniz'de olmayan bir çalışma. Bir hafta içinde her bölgeden caretta saldık. Nerelere göç ettiğini nerelerde beslendiğini takip edeceğiz. 1 yıl boyunca nokta nokta takip edeceğiz.ö

'İLK DEFA BU SENE 8 CARETTAYI UYDUDAN TAKİP EDECEĞİZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Kahraman da 'Patara sahilinden uydu cihazlarıyla birlikte 2, bugün de Belek'ten 2, isimleri 'Belek' ve 'Kadriye' olan carettaları denize saldık. Önümüzdeki 2 gün sonra İztuzu Plajı, 1 hafta sonra da Silifke koruma bölgemizden salmaları yapacağız. İlk defa bu sene 8 carettayı uydudan takip edeceğiz. Türkiye olarak Akdeniz'de deniz kaplumbağalarını korumada söz sahibi olacağız ve çok iyi durumdayızö dedi.