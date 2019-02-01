Son Dakika Haberleri: Tedavileri Tamamlandı Doğaya Salındı

Tedavileri Tamamlandı Doğaya Salındı

17 dakika önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü veterinerleri tarafından bir süredir tedavileri yapılan 2 adet şahin doğaya salındı.

Tedavileri Tamamlandı Doğaya Salındı, System.String[]

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kış koşulları sebebiyle bitkin ve yaralı bulunan şahinler Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi veterinerleri tarafından tedavi edildi.

Tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından eski sağlıklarına kavuşturulan şahinler doğal hayatlarına geri bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:17 Kaynak: Bültenler

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hayvanat Bahçesi, Eskişehir, Güncel
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