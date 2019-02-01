Tedavileri Tamamlandı Doğaya Salındı

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kış koşulları sebebiyle bitkin ve yaralı bulunan şahinler Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi veterinerleri tarafından tedavi edildi.

Tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından eski sağlıklarına kavuşturulan şahinler doğal hayatlarına geri bırakıldı.