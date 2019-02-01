Tedavileri Tamamlandı Doğaya Salındı
17 dakika önce
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü veterinerleri tarafından bir süredir tedavileri yapılan 2 adet şahin doğaya salındı.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kış koşulları sebebiyle bitkin ve yaralı bulunan şahinler Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi veterinerleri tarafından tedavi edildi.
Tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından eski sağlıklarına kavuşturulan şahinler doğal hayatlarına geri bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:17 Kaynak: Bültenler
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