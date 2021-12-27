TEDAVİLERİ YAPILAN KIZIL ŞAHİN İLE BAYKUŞ DOĞAYA BIRAKILDI - Son Dakika

Denizli'de yaralı halde bulunan kızıl şahin ile baykuş, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Tavas ilçesinde 10 gün önce yaralı olarak bulunan kızıl şahin ile kent merkezinde bir aracın altında bitkin halde bulunan baykuş vatandaşlar tarafında Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Yaklaşık 10 gün süren tedavilerinin ardından şahin ile baykuş sağlıklarına kavuştu. Ölçümleri ve numaralandırılmaları yapılan iki kuş tekrar doğaya bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, yaban dostlarına duyarsız kalmayan vatandaşlara teşekkür ederek, "Bakım ve tedavileri yapılmak üzere bize getirilen yaban dostlarının 10 gün boyunca gerekli bakımlarını ve tedavisini yaptık ve doğaya yeniden bıraktık" dedi.