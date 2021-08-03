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TEDAVİLERİNİN ARDINDAN YENİDEN KANAT ÇIRPTILAR - Son Dakika

TEDAVİLERİNİN ARDINDAN YENİDEN KANAT ÇIRPTILAR

03.08.2021 13:55
TEDAVİLERİNİN ARDINDAN YENİDEN KANAT ÇIRPTILAR, System.String[]

DENİZLİ'de yaralı ve bitkin halde bulunan leylek, kukumav ve kerkenez kuşları, teslim edildikleri Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakıldı.

DENİZLİ'de yaralı ve bitkin halde bulunan leylek, kukumav ve kerkenez kuşları, teslim edildikleri Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavi için, bir süre önce Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilen leylek, kukumav ve kerkenez kuşlarının tedavisi tamamlandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi veterinerlerince yapılan kontrollerinde yorgun ve hasta olduğu belirlenen leylek, bir ay süren tedavi ve bakımları sonrası yeniden sağlığına kavuşturuldu. Henüz 10 günlük oldukları ifade edilen, anneleri öldüğü için beslenemeyen ve ölmek üzereyken bulunan kukumav ve kerkenez kuşlarının da yaklaşık 1,5 aylık bakım ve tedavileri yapıldı. Leylek, kukumav ve kerkenez kuşları ekipler tarafından tekrar doğaya bırakıldı.

Veteriner Hekim Elvan Alkaya, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği olarak doğal yaşamı korumak adına tüm kurumlarla birlikte yaban hayvanları tedavi etmeye ve tedavileri bitince de doğal hayatlarına bırakmaya devam ettiklerini söyledi. Alkaya, 'Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, milli parklarla birlikte yaban hayatını korumaya devam ediyoruz. Son günlerde merkezimize bir kukumav yavrusu, kerkenez yavrusu ve leylek yavrusu geldi. İki ay gibi bir süre yavrularımızı koruma altına aldık. Bugün tedavisi tamamlanan yavrularımızı gökyüzüyle buluşturduk. Hassas davranan ve ihbarda bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Rehabilitasyon Merkezi, Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEDAVİLERİNİN ARDINDAN YENİDEN KANAT ÇIRPTILAR - Son Dakika


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