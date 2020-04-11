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Tedavisi biten Koronavirüs hastaları "Bayburt barı" ile taburcu edildi
6 saat önce
Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan 3 kişi, hastaneden "Bayburt barı" ile uğurlandı.
Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan 3 kişi, hastaneden "Bayburt barı" ile uğurlandı.
Kentte bu ayın başında Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Şaban, Gönül ve Güler Memiş'in Bayburt Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı.
Hastanede 8 gün müşahede altında tutulan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde "Bayburt barı" oynayarak taburcu edildi.
Hastaların sevincine doktor ve sağlık görevlileri de eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:07 Kaynak: AA
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