Tedavisi biten yaralı dağ keçisi, Adıyaman'da doğaya bırakıldı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vatandaşların yaralı halde bulduğu dağ keçisi 6 ay süren tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

6 ay önce Kahta ilçesine bağlı Halof Dağı yakınlarında dağ yamacında yürüyemeyen bir dağ keçisi bulundu. Vatandaşlar tarafından Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Halof Dağı'nda kaçak avcılar tarafından vurulduğu öğrenilen dağ keçisi, Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi tamamlandıktan sonra Nemrut Dağı yakınlarındaki kırsala getirilen burada doğaya bırakıldı. 5 defa ameliyat edilerek tedavisinin tamamlandığını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, dağ keçilerine doğada en çok kaçak avcılar tarafından zarar verildiğini söyledi. Müdür Çiçek, "Ateşli silahla vurulmuş olarak arkadaşlarımız tarafından bulunan daha keçisi, bize sol alt köşeden vurulmuş, yarası açık ve diğer taraftan çıkmış şekilde kurumumuza getirildi. Dağ keçisi 6 aylık bir sürede tedavi edildi. Bu arada 5 defa ameliyat geçirdi. Bu ameliyatlar esnasında da gerçekten kontrolü güç müdahaleler yapıldı. Bugün sağlıklı bir hale getirilerek tekrardan doğaya bırakıldı. Kaçak ve düzensiz avcılar, dağ keçilerini avlayarak doğaya zarar veriyorlar. Bununla mücadele noktasında Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimiz ve kolluk kuvvetlerimizle koruma yapıyoruz. Lütfen vatandaşlarımız kaçak avcıları 112 Acil Çağrı hattını arayarak bildirsinler. Dağ keçisinin avlanma cezası 120 bin lira gibi bir rakam. Kaçak avcılara yönelik, yüksek cezalar uygulanıyor" dedi - ADIYAMAN