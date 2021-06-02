Tedavisi için 2.2 milyon dolar toplanan Asya bebek, umuda uçuyor - Son Dakika

ANTALYA'da Bayram ve Güneş Demir çiftinin SMA Tip-1 hastası kızları 23 aylık Asya Demir'in tedavisi için, 2 milyon 200 bin dolar toplandı. Asya bebek, tedavisi için kritik zaman olan 24 ayını doldurmasına 1 ay kala cuma akşamı Dubai'ye uçuyor.

Güneş ve Bayram Demir çifti, iki erkek çocuklarının ardından Asya adını verdikleri kızlarının dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı. Çiftin, doğumdan bir süre sonra nefes alırken zorlandığını, düzgün beslenemediğini gözlemleyerek hastaneye götürdükleri Asya'ya, SMA teşhisi konuldu. Her geçen gün hareket kabiliyetini kaybeden Asya'yı hayatta tutabilmek için mücadele veren Demir ailesi, gen terapisi tedavisine umut bağladı.

Aile, SMA hastaları için geliştirilen, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan, milyonlarca liralık tedaviye ulaşabilmek için seslerini hayırseverlere duyurmaya çalıştı. Yapılan kampanyalarla Asya bebeğin tedavisi için kritik zaman olan 24 ayını doldurmasına 1 ay kala, ihtiyaç duyulan 2 milyon 200 bin dolar toplandı.'BUNA VESİLE OLANLARIN HAKKINI ÖDEYEMEYİZ'

Bayram Demir, yaşadığı mutluluğu anlatmakta zorlandığını belirterek, "24 aylık kritik sürecin bitmesine 1 ay kala para toplandı. Bu mutluluğu Allah herkese yaşatsın. Buna vesile olanların hakkını ödeyemeyiz. Halkın desteği ile buralara geldik. Halk olmasaydı biz bunu başaramazdık. Asya bebek şimdi umuda uçacak. Ben, annesi ve erkek kardeşi ile birlikte cuma günü saat 19.00 uçağıyla Dubai'ye gideceğiz. Oraya gittiğimizde önce kan tetkikleri yapılacak. Ardından kanlar tetkik için Hollanda'ya gönderilecek. Bir hafta sonra test sonuçları çıktıktan sonra tedaviye başlanacak. Kısacası 15 gün içerisinde kızımıza tedavi yapılacak" dedi.