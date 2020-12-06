Tedavisi için gerekli para toplanan SMA hastası Demir Ali ABD'ye gitti - Son Dakika

Ordu 'da yaşayan İbrahim Kubilay ve Ezgi Bayraktar çiftinin Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası 1,5 yaşındaki oğulları Demir Ali 'nin, ABD'deki gen tedavisi için gerekli 2 milyon 400 bin dolar, 6 aydır süren kampanyayla toplandı. Demir Ali, 4 ay sürecek gen tedavisi için ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'ndan ABD'nin Boston şehrine gitti.

SMA olarak adlandırılan, kas kaybı ile zayıflığına yol açan ve Türkiye'de her 6 bin doğumda bir görülen hastalığın teşhis edildiği Demir Ali Bayraktar'ın yaşam mücadelesi sürüyor. Omurilikteki motor sinir hücrelerinin kaybına yol açarak, vücut merkezine yakın kasların tutulumuyla vücutta 2 taraflı güçsüzlüğe yol açan SMA Tip-1 hastası Demir Ali yürürken, otururken, yemek yerken hatta uyurken bile zorluk yaşıyor. Demir Ali, Amerika'da uygulanacak tedavi için Amerika'ya gitmek üzere ailesiyle birlikte Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ordu'da İstanbul'a geldi. Uçuş için gerekli işlemleri yaptıran Demir Ali ve ailesi ABD'nin Boston şehrine gitti.

HERKESE MİNNETTARIMDemir Ali ve ailesini İstanbul Havalimanı'nda ulaşım sponsoru Türk Hava Yolları yetkilileri tarafından karşılandı. ABD yolcuğu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 1,5 yaşındaki Demir Ali'nin annesi Ezgi Bayraktar, " Biz kampanyaya başladığımızda 10 Euro bağışlayacak 210 bin kişi arıyoruz diye yola çıktık. Bu kampanya başladığından beri tüm Ordu ve tüm Türkiye'ye o 210 bin kişiye 100 günde ulaştık. Bizim acımızı yüreklerinde hissetmeleriyle gönüllerine göz diktik ve o gönüllerde bizde yer bulabilmişiz ki kampanyamızı 100 günde tamamladık. Umarım bu tedaviye ihtiyacı olan herkes ulaşabilir. Demir Ali için kokoreç yapanlar, limon satanlar, patates satanlar, 1 günlük gelirini paylaşanlar bunlar bizim için çok değerliydi. Cebinde 10 lira olan bu kampanyaya destek verdi. Çocuklar çok büyük destek oldu. Bu kampanya 5 lira 10 liralarla bitti. Ben kendi mesleğimi yapmayı bırakıp sokaklarda satış yaptım. 100 gün boyunca eve döndüğümüzde yorgunluktan bacaklarımızı titriyordu. Bu tek başına başaracağımız meblağ değildi. Ordu ve tüm Türkiye'den çok büyük destekler aldık. Hepsine minnettarım Demir Ali'yi iyileştirdikleri için." dedi.

TEDAVİSİ 4 AY SÜRECEKBayraktar konuşmasına şöyle devam etti: "Türk Hava Yolları bizi Ordu'dan ailemiz gibi uğurladı ve bizleri Boston'da karşılayacaklar. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kimse bizi uğurlamaya gelmedi ama basın mensupları ve THY bizi ailemizle birlikteymiş gibi hissettirdi. Tedavi süreci orada 4 ay sürecek 10 gün içerisinde bir aksilik olmazsa ilacı olmamız planlanıyor ve yoğun bir fizik tedavi süreciyle vücutta kaybettiğimiz şeyleri yerine koymaya çalışacağız. Ordu'da şimdi şöyle diyorlar 'Uçarak git yürüyerek gel Demir Ali' inşallah bu kadar erken olmazsa bile yakın bir zamanda onun yürüdüğünü görmeyi diliyoruz."

BU İYİLİKLER DEVAM ETSİNBaba İbrahim Kubilay Bayraktar ise "Çok mutlu ve huzurluyuz, herkese çok teşekkür ediyoruz. Bütün insanlara şunu söyleyebilirim; 'benim 5-10 liramdan ne olacak' denilmesin. Biz hastaneye para transferi için bankaya gittiğimiz zaman toplanan 20 milyon liraya yakın paranın nerede yüzde 60-70'i hep 5-10-20 liraydı. O yüzden insanlar bir araya gelinde neler yapılabildiğinin Demir Ali özelinde farkına vardılar. Bir şekilde iyiliklerine devam etsinler. 20 liralar birikince çok büyük paralar oluyor ve hayat kurtarılabiliyor" dedi.

PİLOT, DEMİR ALİ İÇİN ANONS YAPTI

ABD'ye gitmek için Ordu'dan İstanbul'a gelen Demir Ali için THY uçağının pilotu anlamlı bir anons yaptı. Ordu'dan kalkış öncesi yolculara anons yapan pilot, "Bugün aramızda çok özel bir yolcumuz var. Demir Ali'ye ekibim şahsım ve Türk Hava Yolları adına önündeki bu meşakkatli süreçte SMA hastalığı tedavisinde başarılar diliyorum. Hayatındaki tüm mutlulukların kendisi ve ailesiyle birlikte olmasını diliyorum " dedi.

- İstanbul