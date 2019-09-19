Tedavisi için Sağlık Bakanlığı'nın devreye girdiği engelli Tayfun ağrıyan dişinden kurtuldu

Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Artvin'de 3 aydır diş ağrısı çeken doğuştan zihinsel engelli Tayfun Ata'nın ağrıyan dişi Trabzon'da yapılan operasyonla çekildi.



Artvin'de doğuştan zihinsel engelli olan ve üç aydır diş ağrısı çeken Tayfun Ata (30), ağız-diş hastalıkları bakımından yüksek risk grubunda yer alması nedeniyle dişini çektiremiyordu. Engelli oğlunun çektiği ağrılara dayanamayan anne Gülten Ata çağrıda bulunarak oğlunun tedavi edilmesini istedi. Anne Ata'nın bu çağrısına kayıtsız kalmayan Sağlık Bakanlığı, Tayfun'un tedavi edilmesi için devreye girdi. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin ulaştığı Ata ailesi engelli oğullarına tahlil yapılması için Trabzon'daki Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Annesi ve ağabeyi ile birlikte hastaneye gelen Tayfun, burada tedavi edilerek ağrılarından kurtuldu.



Son nefesine kadar oğlunun yanında olacağını belirten anne Gülten Ata, "Oğlum 3,5 aydır diş ağrısı çekiyordu. Daha önce dişinin çekilmesi için Artvin'de Devlet Hastanesi'ne, özel hastaneye gittik hiç biri çekmedi. Sebebi engelli olduğu için diş koltuğunda oturamıyor. Dolayısıyla Artvin'de çekilmediği için Erzurum'a götürdüm. Bizi oraya sevk ettiler. Orası da bizi Ankara, İstanbul'a sevk etti. Ardından konunun basında yer alması üzerine Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Trabzon'a gönderdiler. Burada bizi krallar gibi karşıladılar. Çocuğumun dişi çekildi. İki tanesi çekildi geridekiler de yapılacak" dedi.



Ağabey Serkan Buğra Ata ise "Kardeşimin üç ay önce dişi ağrımaya başladı. Bizde Artvin'de doktora götürdük. Dişleri gömülü zannediliyordu. Ağız çene cerrahisi gerekiyormuş, olmadığı için Erzurum'a sevk ettiler. Orda da tedavi ettiremeyince konu basına yansıdı. Dayanma şansı yoktu. Bizde Sağlık Bakanlığı'na başvuru yaptık. Sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Çok iyi şekilde karşılandık. Şu an diş çekimi yapıldı. Taburcu olmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON