TEDAVİSİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE YARIM KALAN 12 YAŞINDAKİ KAYRA, TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ - Son Dakika

TEDAVİSİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE YARIM KALAN 12 YAŞINDAKİ KAYRA, TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ

Bursa'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar 305 ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Talha Yaman'ın ABD'de devam eden tedavisi, koronavirüs salgını nedeniyle yarım kaldı.

Bursa'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar 305 ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Talha Yaman'ın ABD'de devam eden tedavisi, koronavirüs salgını nedeniyle yarım kaldı. Taburcu edilen Kayra ve ailesi bugün Türkiye'ye geldi. Bursa'nın Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesiyle oturan Kayra Talha Yaman, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve ABD'de toplam 305 ameliyat geçirdi. Son olarak tekrar ABD'nin Boston eyaletine giden Kayra, buradaki 305'inci ameliyatının ardından koronavirüs salgını ve hastanedeki yoğunluk nedeniyle tedavisi yarım kaldı ve hastaneden taburcu edildi. Bunun üzerine Kayra ve ailesi uçakla İstanbul 'a gönderildi. Türk Hava Yolları 'na ait uçakla saat 16.30'da Boston'dan İstanbul'a gelen Kayra ve ailesi buradan Bursa'daki evlerine geçerek 14 gün boyunca karantina altında kalacak. Görüntü Dökümü: ------------ ------------ -Kayra Talha'dan görüntüler -Kayra Talha'dan görüntüler -Ailesinden görüntüler -Ailesinden görüntüler -Detay görüntüler

- İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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