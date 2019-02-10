Son Dakika Haberleri: Tedavisi Süren Gazi Kazada Kaybettiği Babasının Cenazesine Katıldı

Tedavisi Süren Gazi Kazada Kaybettiği Babasının Cenazesine Katıldı

53 dakika önce

2018 yılının Nisan ayında Kuzey Irak'ta mayına basarak yaralanan gazi Ergun Aktaş, dün akşam İzmir'in Aliağa ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden babası Mehmet Aktaş'ı son yolculuğuna uğurladı.

Tedavisi Süren Gazi Kazada Kaybettiği Babasının Cenazesine Katıldı, System.String[]
2018 yılının Nisan ayında Kuzey Irak'ta mayına basarak yaralanan gazi Ergun Aktaş, dün akşam İzmir'in Aliağa ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden babası Mehmet Aktaş'ı son yolculuğuna uğurladı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 49 yaşındaki Mehmet Aktaş, memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Taşdibi Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip Saruhanlı İlçe Müftüsü Muhammet Koçak tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Ankara'da tedavisi devam eden gazi Ergun Aktaş da babasının acı haberi üzerine tedavisini yarım bırakarak son görevini yapmak için cenazeye katıldı. Gazi Aktaş'ın taziyeleri kabul ederken oldukça üzgün olduğu görüldü.

Cenazeye Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Coşkun Kökçe, Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, CHP Saruhanlı Belediye Başkan adayı Zeki Bilgin, Aktaş ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:46 Kaynak: İHA

Aliağa, İzmir, 3. Sayfa
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