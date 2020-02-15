Tedavisi süren kaptan pilotun ifade işlemi ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tedavisi süren kaptan pilotun ifade işlemi ertelendi - Son Dakika

Tedavisi süren kaptan pilotun ifade işlemi ertelendi

6 saat önce

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında, hastanede tedavisi süren kaptan pilot M.A'nın sağlık durumu elverişli olmadığı gerekçesiyle ifade alınması işlemi ertelendi.

Tedavisi süren kaptan pilotun ifade işlemi ertelendi, System.String[]

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında, hastanede tedavisi süren kaptan pilot M.A'nın sağlık durumu elverişli olmadığı gerekçesiyle ifade alınması işlemi ertelendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, polis ekipleri kaptan pilot M.A'nın şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması amacıyla tedavi gördüğü hastaneye gitti.

Yapılan görüşmelerin ardından hastane yetkililerinin M.A'nın sağlık durumunun elverişli olmadığını bildirmesi üzerine işlemi erteleyen polis ekipleri, hastaneden ayrıldı.

Kazaya ilişkin kaptan pilot M.A. ve yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Yardımcı pilotun ifadesi daha önce polis tarafından tedavi gördüğü hastanede alınmıştı.

Sabiha Gökçen, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:06 Kaynak: AA
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